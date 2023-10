*

*

El cambio climático agudiza el hambre y la migración

*

Escasez de alimentos se extendi√≥ r√°pidamente en √ļltima d√©cada

*

Precipitaciones extremas se vuelven m√°s severas

*

Alto n√ļmero de salidas hacia Estados Unidos

*

Da√Īos a cosechas y costos de migraci√≥n paralizan ingresos

Por Cassandra Garrison

EL AGUACATE, Guatemala, 12 oct (Reuters) - Unas pocas tortillas y medio plato de frijoles recalentados fue todo lo que María Concepción Rodríguez tuvo para alimentar a sus seis hijos, un día de agosto, en un aislado pueblo guatemalteco.

S√≥lo su beb√© de tres meses, amamantado, tiene una altura acorde a su edad. Los dem√°s ni√Īos est√°n atrofiados por la desnutrici√≥n y parecen mucho menores para su edad.

Juan Carlos, el cuarto de sus hijos, mide solo 95 cent√≠metros a sus cinco a√Īos. Seg√ļn est√°ndares de la Organizaci√≥n Mundial de la Salud (OMS) es demasiado bajo para su edad o est√° atrofiado.

En 2022, el 44% de los ni√Īos en Guatemala se encontraban fuera del rango normal de altura para la edad, seg√ļn UNICEF.

Cuando se acaba la comida, Rodr√≠guez, de 30 a√Īos, pregunta a los vecinos qu√© les sobra. "Si no tiene la otra persona, pues nos quedamos sin comer", dijo, hablando en lengua maya ach√≠. Al igual que ella, decenas de familias en el apartado pueblo El Aguacate no tienen lo suficiente en sus platos.

La tasa de retraso del crecimiento de Guatemala es la m√°s alta de Am√©rica Latina, seg√ļn datos de UNICEF. Es m√°s del doble que la del segundo m√°s alto de la regi√≥n, Ecuador. A nivel mundial, s√≥lo siete pa√≠ses tienen niveles m√°s altos que Guatemala, que se considera un pa√≠s de ingresos medianos altos.

Hasta una cuarta parte de la poblaci√≥n de Guatemala -de unos 4,6 millones de personas- sufri√≥ escasez de alimentos durante el a√Īo pasado, la tasa m√°s alta desde que un sistema llamado Clasificaci√≥n Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en ingl√©s), que genera datos para la ONU, comenz√≥ a hacer proyecciones para todo ese pa√≠s en 2018.

La crisis ha coincidido con un empeoramiento de los extremos de precipitaciones y temperaturas, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y un período de inestabilidad política marcado por la lucha contra la corrupción.

Los eventos climatológicos extremos hacen eco de las predicciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU sobre la intensificación de la sequía y su impacto en la agricultura y la seguridad alimentaria en una región denominada el Corredor Seco en Centroamérica.

Durante la √ļltima d√©cada, los pa√≠ses de esa franja de territorio que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala se han visto afectados por sequ√≠as m√°s prolongadas e intensas, as√≠ como por una serie de huracanes, que han causado da√Īos generalizados a los cultivos.

En un viaje a las regiones guatemaltecas de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Reuters se reuni√≥ con 10 familias paralizadas por la inseguridad alimentaria, los da√Īos a las cosechas y las grandes deudas derivadas de los intentos de migraci√≥n. Todas dijeron que hab√≠an notado menos lluvia en los √ļltimos a√Īos. Al menos 20 ni√Īos vistos por Reuters padec√≠an desnutrici√≥n grave.

Guatemala tiene una econom√≠a agr√≠cola que depende del caf√©, el az√ļcar, el ma√≠z y los frijoles. Se extiende a ambos lados del Corredor Seco.

Los eventos climáticos extremos que se viven en el Corredor Seco, que la ONU considera altamente vulnerable a los episodios climáticos, están en línea con las predicciones de los científicos.

El hambre se ha extendido r√°pidamente en Guatemala durante los √ļltimos diez a√Īos, seg√ļn proyecciones generadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Se sospecha que al menos 127 muertes de ni√Īos peque√Īos estuvieron relacionadas con el hambre en los primeros nueve meses del a√Īo, frente a 96 en el mismo per√≠odo del a√Īo pasado, seg√ļn datos del gobierno guatemalteco.

Existe un consenso cada vez mayor de que los da√Īos a las cosechas causados ‚Äč‚Äčpor el cambio clim√°tico se encuentran entre las razones complejas de la escasez de alimentos y las decisiones migratorias en Guatemala, una opini√≥n respaldada por la Organizaci√≥n de las Naciones Unidas para la Alimentaci√≥n y la Agricultura (FAO), una docena de expertos consultados para este art√≠culo y el Departamento de Estado de Estados Unidos en una declaraci√≥n a Reuters.

"Está peor que nunca, la gente en el campo se muere de hambre", dijo Donald J. Planty, exembajador de Estados Unidos en Guatemala que ahora dirige una empresa de consultoría que trabaja en América Latina. Planty dijo que Estados Unidos está "recién despertando" al impacto del clima en el hambre y la migración en Centroamérica.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que, junto con otros factores, "los impactos cada vez más severos del cambio climático pueden servir como un poderoso determinante en las decisiones de abandonar los hogares rurales en busca de una vida mejor", y que Washington intensifica sus esfuerzos para generar resiliencia al cambio climático en Centroamérica.

El Ministerio de Salud de Guatemala dijo que el cambio climático, la guerra de Rusia en Ucrania, la inflación y el COVID amenazan la seguridad alimentaria en Guatemala y otros países.

En un comunicado a Reuters, el ministerio destac√≥ que las proyecciones del √ćndice de Precios al Consumidor (IPC) para finales de 2023 mostraron una ligera mejora respecto a hace un a√Īo. Siguen siendo peores que en a√Īos anteriores.

El presidente saliente, el médico Alejandro Giammattei, lanzó un plan nacional de nutrición en 2020.

En una entrevista, el presidente electo Bernardo Arévalo, que asumirá el cargo en enero, dijo que el hambre y la migración están estrechamente vinculados. Para abordarlos, su gobierno invertirá para contrarrestar la "marginación histórica de poblaciones indígenas", dijo.

"me preocupo mucho"

En una clínica de nutrición en San Cristóbal, Alta Verapaz, los funcionarios tratan diariamente casos graves. La región tiene la mayor morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda del país.

Un ni√Īo con par√°lisis cerebral lloraba en brazos de su madre. S√≥lo puede ingerir l√≠quidos porque no puede masticar. Aunque se retorc√≠a estaba mayormente callado mientras una enfermera lo posaba en una b√°scula digital. A los dos a√Īos, pesa menos de 7,6 kilos, el promedio para un beb√© de seis meses.

"Me preocupo demasiado (...) el ni√Īo no recupera peso", dijo su madre Imelda Pa Xol. "Puedo ver que no est√° aumentando de peso". Luego, la enfermera estir√≥ sus piernas para medirlo. Inc√≥modo, comenz√≥ a llorar. Mide 75 cent√≠metros y est√° muy atrofiado. La estatura promedio para su edad es de unos 87 cent√≠metros.

En todo el pa√≠s, los casos de desnutrici√≥n grave entre ni√Īos menores de cinco a√Īos aumentaron en m√°s de un tercio a casi 21.400 en septiembre, en comparaci√≥n con el mismo per√≠odo del a√Īo anterior, seg√ļn datos del Gobierno guatemalteco.

"Este ha sido, lastimosamente, el a√Īo m√°s cr√≠tico", dijo la nutricionista Sinthia Perdomo mientras cuidaba a ni√Īos atrofiados por el hambre. "Tristemente, algunos de ellos fallecen".

Los muchachos quieren irse

Ante la mala cosecha, Fidel Eduardo L√≥pez, de 53 a√Īos, ha tratado de migrar ilegalmente a Estados Unidos.

√Čl y su esposa han notado que las precipitaciones se vuelven m√°s impredecibles con el paso de los a√Īos en su pueblo agr√≠cola de Las Tunas. El rendimiento de su primera tanda de ma√≠z de este a√Īo fue una cuarta parte de lo que deber√≠a ser.

López calcula que podría pagar deudas y mantener a sus hijos con sólo un día de salario enviado desde Estados Unidos cada semana. "A partir de que uno llega a Estados Unidos, las cosas en el momento cambian", dijo.

El n√ļmero de guatemaltecos que llegaron a la frontera con Estados Unidos se quintuplic√≥ entre 2020 y 2022. Las llegadas fueron 233.000 en 2022, cerca de niveles r√©cord, seg√ļn datos de Estados Unidos.

En un estudio publicado en 2021, científicos descubrieron que la sequía centroamericana entre 2015 y 2019 probablemente fue cuatro veces más probable debido al cambio climático causado por el hombre.

Los cient√≠ficos a√ļn no han llegado a un consenso sobre el impacto humano exacto, seg√ļn Talia Anderson, de la Universidad de Arizona, quien realiz√≥ una investigaci√≥n de campo en Guatemala. Independientemente de las causas, el Corredor Seco es un punto cr√≠tico mundial para la sequ√≠a futura, afirm√≥.

La evaluaci√≥n m√°s reciente realizada por la agencia de ciencia clim√°tica de la ONU en 2021 proyect√≥ un impacto cada vez mayor en los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria en el Corredor Seco, particularmente para los peque√Īos y medianos agricultores y los pueblos ind√≠genas.

Se prevé que las sequías a escala estacional se prolongarán, intensificarán y aumentarán en frecuencia, afirmó.

Hablando junto a la principal fuente de agua de El Aguacate, un lecho rocoso de un río con sólo unos pocos centímetros de agua en el centro, Rubén Jordán, un trabajador humanitario de Care International, dijo que el sistema de producción local se pierde totalmente debido a intervalos de hasta 25 días sin lluvia.

"Este a√Īo, con la sequ√≠a, ya perdimos la primera siembra", dijo Juan Olmino, de 73 a√Īos, un agricultor del pueblo que cultiva ma√≠z, frijoles y otras hortalizas. "La mayor√≠a de los muchachos aqu√≠ s√≠ quer√≠an salir (irse)".

Pero Rodr√≠guez y su marido son demasiado pobres para siquiera considerar la migraci√≥n. Enciende un fuego, la √ļnica forma de cocinar en su casa, donde no tiene agua corriente ni electricidad.

El humo llena su hogar de adobe con piso de tierra, donde la familia comparte algunas hamacas para dormir. Calienta los frijoles sobrantes y prepara las tortillas.

(Reporte adicional de Sofia Menchu, Herbert Villarraga y Pilar Olivares; Editado en espa√Īol por Ana Isabel Mart√≠nez)