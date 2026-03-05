A fondo-para el jefe de seguridad de méxico, la muerte de "el mencho" fue personal

* El jefe de seguridad de México fue blanco del cártel de "El Mencho" en 2020

* Omar García Harfuch es el artífice de la postura más dura de México hacia los cárteles

* Tras el asesinato de "El Mencho", García Harfuch se consolida como posible candidato presidencial

Por Emily Green

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - El jefe de seguridad de México, el hombre que ayudó a dirigir la operación que acabó con la vida del narcotraficante conocido como "El Mencho", pasa sus días y sus noches ‌dentro de edificios de oficinas fortificados, incluido un apartamento de un dormitorio en la Secretaría de ‌Seguridad construido para él. Sus ⁠aposentos, situados dentro de un moderno complejo junto a una concurrida vía pública, incluyen un cuarto, un gimnasio, una cocina y una sala de conferencias con capacidad para 25 personas. Desde la sala de estar, los invitados pueden oír el estruendo de los disparos procedentes de un campo de tiro situado dentro del complejo, según un alto funcionario del Gobierno que ha visitado el apartamento. Un teléfono rojo situado en su escritorio le proporciona una línea directa con la presidenta.

Omar García Harfuch, de 44 años, vive así desde 2020, cuando, de camino al trabajo, un camión le cortó el paso ​a su Suburban blindada y ⁠unos hombres armados disfrazados de trabajadores de la carretera acribillaron ⁠su vehículo con más de 400 balas. Él respondió al fuego y sobrevivió con tres heridas de bala. Dos de sus guardaespaldas y una transeúnte murieron. El jefe de seguridad culpó del intento de asesinato a Nemesio Oseguera, más conocido como "El Mencho", líder del brutal Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más ​grandes y sanguinarios de México. Seis años después, acabar con el líder del cártel fue un momento muy personal para García Harfuch, quien, según sus amigos, quedó devastado por la muerte de sus guardias de seguridad.

El funcionario se negó a hacer comentarios sobre esta historia. El relato se basa en entrevistas con una ‌docena de amigos, colegas y analistas de seguridad. Las personas cercanas a García Harfuch dicen que es poco probable que baje la guardia ahora que "El Mencho" ya no está. Pero la muerte del capo ha ​elevado el perfil del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a quien se le atribuye el mérito de ​encabezar su enfoque más enérgico en la lucha contra los cárteles, hasta tal punto que se le considera uno de los primeros favoritos para relevar a la mandataria cuando termine su período de seis años en 2030.

"Omar García Harfuch es el candidato presidencial número uno hoy", afirmó Armando Vargas, el principal experto en seguridad del think tank México Evalúa. "Es el líder más visible de esta nueva estrategia". El enfoque no está exento de riesgos: la muerte de "El Mencho" desencadenó una ola de violencia en todo México que causó la muerte de 25 miembros de la Guardia Nacional y podría alimentar disputas mortales entre facciones rivales de los cárteles que luchan por el control. También supone un marcado alejamiento de la filosofía de "abrazos, no balazos" del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la cual los cárteles crecieron en poder y alcance hasta controlar vastas extensiones de territorio y diversificarse desde las drogas hasta la extorsión, la trata de personas y el contrabando de combustible.

LA CONFIANZA DE LA PRESIDENTA García Harfuch saltó a la fama dentro del gobierno de Ciudad de México cuando la ahora presidenta Sheinbaum era alcaldesa de la capital.

Rodrigo Canales, que asesoró a Sheinbaum ​en su estrategia de seguridad, dijo que García Harfuch la ayudó a superar un período difícil al principio de su mandato como alcaldesa, cuando altos mandos de la policía fueron acusados de corrupción.

"Cuenta con la confianza absoluta de Claudia, que se ganó por ser extremadamente leal y eficaz en momentos clave al principio de su alcaldía", dijo Canales.

Sheinbaum lo ascendió a jefe de la policía de la ciudad en 2019, tras destituir a su predecesor por un escándalo de lavado de dinero. García Harfuch llevaba menos de un ⁠año en el cargo cuando unos asesinos intentaron acabar con su vida. Tras responder inicialmente al fuego, se metió en los asientos traseros de su todoterreno blindado y se agachó hasta que llegaron los refuerzos, según recordó en entrevistas tras el ataque. Doce presuntos miembros del cártel de Jalisco fueron detenidos y condenados a cadena perpetua.

Tras la emboscada, se mudó de su casa a la sede de la policía de Ciudad de México. Su círculo ‌más cercano, ya de por sí reducido, se hizo aún más estrecho. Ve a sus hijos en momentos fugaces.

"Pasó a ser una persona que podía ir a un restaurante o podía ir a una reunión con sus amigos o algún cumpleaños de algún funcionario a ser una persona completamente resguardada en la oficina. Y prácticamente el 90% de su vida la ha llevado dentro de las instalaciones policiales que él dirige", dijo un amigo que lo conoce desde hace 20 años.

Al igual que los jefes de los cárteles a los que persigue, un solo paso en falso podría costarle la vida.

SIGUIENDO LOS PASOS DE SU FAMILIA

García Harfuch proviene de una familia de mandos mexicanos de alto nivel. Su abuelo, Marcelino García Barragán, fue Secretario de Defensa en la década de 1960, mientras que su padre, Javier García Paniagua, fue senador y candidato presidencial, y dirigió una agencia de seguridad federal en la década de 1970.

Esa combinación de herencia policial y militar es poco común en México y lo coloca en una posición única para dirigir la estructura de seguridad pública altamente militarizada del país, según dos fuentes que han trabajado con él.

"García Harfuch estaba destinado a seguir los pasos de su padre y su abuelo", dijo Gladys McCormick, profesora e historiadora de las relaciones entre Estados Unidos y México en la Universidad de Siracusa.

Pero ese mismo legado es visto con recelo en algunos sectores del partido gobernante de izquierda Morena. Tanto su abuelo como su padre supervisaron períodos de abusos militares ‌y represión de los movimientos sociales por parte de las fuerzas de seguridad. Los críticos también destacan los vínculos de García Harfuch con la infame desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014. Un informe de la comisión de la verdad de 2022 lo citó —entonces oficial de policía federal de rango medio— como asistente a ⁠reuniones en las que los funcionarios elaboraron una versión de los hechos que ocultaba el papel de las fuerzas de seguridad en las desapariciones. Él, que nunca fue acusado de ningún delito, ha declarado anteriormente que solo asistió a las reuniones para ayudar a coordinar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Ningún funcionario local o federal ha sido ‌condenado por este caso. Para Estados Unidos, García Harfuch se ha convertido en la pieza clave de la colaboración en materia de seguridad con México, en un momento en que el presidente Donald Trump está presionando a su vecino del sur para que combata agresivamente a los cárteles y amenazando ⁠con el uso de la fuerza militar estadounidense si México no muestra resultados. Derek Maltz, exadministrador interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, dijo que conoció a García Harfuch el año pasado, poco después de que México transfiriera a ⁠Estados Unidos a 29 presuntos miembros de alto rango de los cárteles, en lo que entonces fue la mayor entrega de este tipo en la historia.

"Me miró a los ojos y me dijo: 'Esto es solo el comienzo'", recordó. Maltz tenía sus dudas, pero en los meses siguientes México entregó a otros 63 presuntos líderes de cárteles y detuvo al narcotraficante más buscado del país. "Estoy muy impresionado con lo que estoy viendo", afirmó. Las transferencias de prisioneros ponen de relieve lo que, según funcionarios de ambos países, es un nivel sin precedentes de cooperación e intercambio de información, en su intento por desmantelar los cárteles mediante enfrentamientos militares, investigaciones sobre blanqueo de capitales y decomisos de drogas y armas de fuego.

LA BÚSQUEDA DE "EL MENCHO" La caza de "El Mencho" se precipitó en noviembre, cuando el cártel de Jalisco secuestró a dos de los investigadores de García Harfuch en la ciudad Zapopan, un bastión del cártel, según el funcionario de alto rango mexicano.

Los soldados registraron las casas de presuntos miembros del cártel y los interrogatorios proporcionaron información que ayudó a estrechar el cerco alrededor del líder criminal. ‌Reuters es el primer medio en informar sobre el papel de los secuestros en la búsqueda de "El Mencho". Los agentes fueron liberados después de una semana. El avance se produjo ​cuando las autoridades rastrearon a una de las múltiples novias de Oseguera hasta su villa, según declaró el Secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla. Un nuevo grupo de trabajo dirigido por el ejército estadounidense confirmó la ubicación exacta de la casa, según informó Reuters. Pero el funcionario del Gobierno dijo que el verdadero desliz no fue el romance, sino que el líder del cártel, de 59 años, quería ver a sus dos hijos con la mujer. Las tropas mexicanas irrumpieron después de que la novia y los hijos de El Mencho se marcharan.

Tras un tiroteo, "El Mencho" murió en un helicóptero militar de camino al hospital. Ocho de sus guardaespaldas también fallecieron. Dos soldados murieron durante la redada; otros dos más tarde a causa de las heridas. García Harfuch recibió un mensaje de texto de confirmación con una imagen del cuerpo del capo, aún vestido con un chaleco antibalas, según dijo el ‌funcionario mexicano. "Hablé con él el domingo por la mañana después de que El Mencho fuera asesinado", dijo Eduardo Clark, un funcionario de salud de alto nivel en México cercano a Harfuch. "Me dijo: 'Es un gran alivio'". (Reportaje de Emily Green en Ciudad de México; reportaje adicional de Laura Gottesdiener en Monterrey; edición de Stephen Eisenhammer y Michael Learmonth.)