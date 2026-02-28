A FONDO-Tras el asesinato de El Mencho, el poder de su cártel perdura en lo más profundo de Estados Unidos.

* La muerte del narcotraficante mexicano no afectó las poderosas redes de su cártel de Jalisco en Estados Unidos.

* El cártel blanquea dinero, compra armas y trafica con combustible dentro de Estados Unidos.

* Tras la redada, aumentan en México los llamamientos para que Estados Unidos intensifique la lucha contra las drogas en su territorio.

Por Laura Gottesdiener, Stefanie Eschenbacher y Sarah Kinosian

CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb (Reuters) - El abatimiento por parte del Gobierno mexicano de uno de los capos más importantes del mundo, conocido como "El Mencho", se está considerando un duro golpe ‌al narcotráfico.

Sin embargo, esto no ha servido para desmantelar las operaciones clave de su cártel en Estados ‌Unidos, que seguirán alimentando su ⁠dominio a menos que Washington intensifique la lucha dentro de su propio territorio, según fuentes de seguridad estadounidenses y mexicanas.

Las fuerzas especiales mexicanas mataron al escurridizo narcotraficante Nemesio Oseguera en una redada respaldada por Estados Unidos el 22 de febrero. Fue la mayor captura de un capo de un cártel en al menos una década.

El Cartel Jalisco Nueva Generación de El Mencho respondió incendiando edificios y bloqueando carreteras en todo México, en una aterradora demostración de su alcance territorial que acaparó los titulares de todo el mundo.

En el lado estadounidense de la frontera, el cártel también cuenta con amplias redes que reciben mucha menos atención, pero que son el sustento ​de su poder y ⁠sus ganancias, según dijeron funcionarios actuales y antiguos de Estados Unidos ⁠y México. Estas redes le permiten obtener armas de grado militar, contrabandear combustible por valor de miles de millones de dólares y lavar miles de millones más en efectivo del cártel.

"Estados Unidos se ha vuelto cada vez más importante para los cárteles, especialmente para el Cártel Jalisco Nueva Generación, para que pueda prosperar", afirmó Alamdar Hamdani, exfiscal federal del ​Distrito Sur de Texas.

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la Administración Trump "ha colaborado estrechamente con el Gobierno mexicano para detener la lacra de las drogas y los delincuentes que entran en nuestro país" y que esta cooperación condujo a la "eliminación del infame narcoterrorista 'El Mencho'".

"El presidente seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para mantener ‌a Estados Unidos a salvo de estos despiadados delincuentes y de las drogas que utilizan para envenenar nuestro país", añadió.

LOS MEXICANOS PIDEN A ESTADOS UNIDOS QUE TOME MÁS MEDIDAS EN SU TERRITORIO

Washington presionó a México para que ​intensificara la lucha contra los cárteles antes de la redada contra el otrora intocable narcotraficante.

Estas medidas son arriesgadas para el Gobierno mexicano, ya que pueden desencadenar una ola ​de violencia en un país donde la guerra contra las drogas ya se ha cobrado decenas de miles de vidas.

La decisión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de intensificar su ofensiva ha provocado nuevos llamamientos para que Estados Unidos haga más en su lado de la frontera. "Estados Unidos no puede echar en saco roto, poner oídos sordos a la exigencia de México", afirmó el congresista mexicano Alfonso Ramírez Cuéllar, aliado cercano de Sheinbaum. Afirmó que ese país debe mejorar sus esfuerzos para perseguir el lavado de dinero, el contrabando de combustible y, sobre todo, el contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México.

"No se puede acabar con los narcotraficantes si Estados Unidos sigue permitiendo que estén fortaleciendo su capacidad bélica con armamento proveniente de Estados Unidos", afirmó.

En los últimos años, Estados Unidos ha instruido y juzgado cientos de casos relacionados con actividades de los cárteles dentro de su territorio. Sin embargo, el año pasado, la administración Trump desvió a miles de agentes, entre ellos muchos especializados en drogas, armas de fuego y lavado de dinero, de esos casos para dedicarlos a la deportación masiva.

Reuters también informó en septiembre que el número de personas acusadas de conspiración para traficar con drogas y blanqueo de capitales se redujo significativamente el año pasado.

"La administración Trump ​se ha centrado principalmente en acciones altamente militarizadas contra las drogas en el extranjero y no ha prestado la misma atención a las acciones en el país", afirmó Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que la administración estaba "muy centrada en asegurar la frontera, procesar a los traficantes violentos, deportar a todos y cada uno de los miembros de las redes de cárteles y garantizar que rindan cuentas por sus horribles crímenes contra el pueblo estadounidense".

El departamento también señaló una serie de casos recientes, entre ellos los de altos cargos del ⁠cártel de Jalisco. La oficina de la presidenta de México no respondió a las solicitudes de comentarios.

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que el Gobierno mexicano ha enfatizado repetidamente en reuniones bilaterales y grupos de trabajo que detener el tráfico de armas es una prioridad máxima para México.

"Si bien existen algunos avances importantes, creemos que hay mucho más que se puede hacer para controlar este flujo y combatir a las redes en ‌Estados Unidos que lo facilitan, empoderando a organizaciones delictivas transnacionales", afirmó.

Reuters habló con una docena de funcionarios estadounidenses y mexicanos, actuales y antiguos, tras el asesinato de El Mencho, y revisó documentos judiciales estadounidenses de diez casos recientes relacionados con el cártel para obtener una mejor perspectiva de sus operaciones en Estados Unidos.

Lo que surgió fue un panorama de actividades con sede en Estados Unidos que son fundamentales para el poderío y las ganancias del cártel y que probablemente no se vean afectadas por la muerte de su líder. Los reportajes de Reuters también revelaron cómo empresas y profesionales estadounidenses —desde comerciantes de combustible hasta minoristas de teléfonos móviles y corredores de bolsa— son cómplices de las actividades del cártel.

"Hay integración económica, legal e ilegal", afirmó Alexia Bautista, exdiplomática mexicana.

LOS CARTELES LUCHAN CONTRA EL EJÉRCITO MEXICANO CON ARMAS ESTADOUNIDENSES

Cuando las fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en una cabaña en un pintoresco pueblo de montaña donde El Mencho esperaba la visita de su novia, los hombres del líder del cártel se defendieron, armados principalmente con armas estadounidenses, según declaró el jefe del Ejército mexicano, Ricardo Trevilla, en una rueda de prensa.

Añadió que alrededor del 80% de las 23.000 armas que el Gobierno mexicano ha incautado desde que Sheinbaum asumió el cargo a finales de 2024 procedían de Estados Unidos.

El cártel de Jalisco, en particular, se ha vuelto experto en adquirir artillería pesada de grado militar en armerías estadounidenses de todo el país, según las autoridades estadounidenses y mexicanas.

A través de una de sus redes de tráfico de armas, el cártel obtuvo armas de más de una docena de estados estadounidenses, incluidos rifles calibre .50 capaces de derribar helicópteros y rifles de asalto FN SCAR diseñados ‌para las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, según una investigación de Reuters.

Aunque este tipo de armamento se puede comprar legalmente en Estados Unidos, las armas se convierten en ilegales una vez que entran en México, donde existen estrictas regulaciones sobre armas.

"Nos quejamos de la falta de esfuerzo de los mexicanos para perseguir las drogas allí, pero entonces, ¿por qué Estados Unidos descarta su argumento de ⁠que podríamos hacer más con respecto a las armas que se dirigen al sur?", dijo Derek Maltz, exadministrador interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

"Estados Unidos tiene que dar un paso adelante en muchos ámbitos", afirmó, citando no solo los procesos judiciales por tráfico de armas, sino también los programas de salud pública y enfermedades mentales para frenar ‌la demanda de drogas en Estados Unidos.

EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE ALIMENTA AL CÁRTEL DE JALISCO

La insaciable demanda de narcóticos por parte de los estadounidenses ha alimentado durante mucho tiempo los beneficios de los cárteles. Pero, aunque las drogas son la fuente de ingresos, en menos de una década estos grupos han construido silenciosamente un imperio ⁠petrolero transfronterizo valorado en miles de millones de dólares.

El cártel de Jalisco domina este negocio, cuya expansión habría sido imposible sin una red de empresas estadounidenses cómplices, consciente o inconscientemente, que incluye refinerías, comerciantes de combustible, empresas de transporte e instalaciones de almacenamiento, según informó Reuters en octubre. "Ya no ⁠se trata de robar combustible a Pemex (la petrolera estatal)", afirmó Guadalupe Correa, profesora de la Universidad George Mason que ha estudiado cómo los cárteles diversifican sus fuentes de ingresos. "Es un negocio transnacional enorme".

Según las autoridades estadounidenses y mexicanas, el cártel orquesta dos versiones del plan. En México, los miembros del cártel roban petróleo crudo de Pemex, que luego se introduce de contrabando a través de la frontera, donde se vende a empresas estadounidenses. En la otra dirección, los miembros del cártel compran principalmente diésel y gasolina a empresas estadounidenses a través de empresas ficticias. El combustible llega a México camuflado como otra cosa, lo que se traduce en un fraude fiscal muy lucrativo. Sheinbaum confirmó en 2025 que empresarios estadounidenses habían estado involucrados en los casos de contrabando de combustible que se están investigando.

CIENTOS DE MILLONES EN ACTIVOS RELACIONADOS CON EL CARTEL EN ESTADOS UNIDOS

A finales de 2024, el yerno de El Mencho, Cristian Gutiérrez Ochoa, fue detenido en una casa de 1.2 millones de dólares en Riverside, California. Según los registros judiciales, Gutiérrez, que se declaró culpable de una conspiración internacional de lavado de dinero en junio de 2025, dijo que compró la propiedad de cinco dormitorios con los ingresos de la ‌droga canalizados a través de una empresa ficticia con sede en México creada para parecer un productor de tequila. Los bienes raíces son una de las innumerables formas en que el cártel ​de Jalisco blanquea su dinero en Estados Unidos. En muchos de estos planes, la participación de empresas estadounidenses es clave, según Carlos Olivo, un exagente de la DEA especializado en rastrear las redes financieras del cártel en Estados Unidos. Olivo afirmó que el dinero del cártel fluye a través de restaurantes, textiles, la industria musical, el sector agrícola e incluso el mercado bursátil estadounidense.

"En total, estamos hablando de cientos de millones en activos relacionados con el dinero del cártel en Estados Unidos", dijo.

En respuesta a las preguntas sobre esta noticia, un portavoz de la DEA afirmó que los cárteles empleaban una amplia gama de planes de blanqueo de capitales y «también utilizan planes de blanqueo de capitales basados en el comercio, criptomonedas, grandes cantidades de efectivo y sistemas bancarios clandestinos chinos para financiar sus operaciones».

Alejandro Celorio, exdiplomático mexicano, dijo que esperaba que la decisión de Sheinbaum de perseguir al líder del cártel más poderoso del país inspirara a Estados Unidos a redoblar sus esfuerzos dentro de sus propias ‌fronteras.

"Siendo la primera potencia comercial y militar, bien podrían investigar como se mueve el dinero y la droga en territorio estadounidense", afirmó Celorio. (Reportaje de Laura Gottesdiener en Monterrey, Stefanie Eschenbacher en Ciudad de México y Sarah Kinosian en Miami; reportaje adicional de Emily Green en Ciudad de México; edición de Claudia Parsons. Editado en español por Ana Isabel Martínez y Vivian Sequera.)