A fondo-trump deportó a 238 venezolanos a el salvador, decenas de ellos tienen casos de asilo activos

Por Sarah Kinosian, Kristina Cooke y Ted Hesson

1 abr (Reuters) - Un jueves por la mañana en marzo, los agentes de inmigración llamaron a la puerta de la casa de Leonel Echavez en Dallas buscando a otra persona. A pesar de la inminente vista de inmigración, se llevaron detenido a este venezolano de 19 años para interrogarlo sobre sus tatuajes.

Dos días después, estaba en un avión rumbo a la prisión más conocida de El Salvador.

El gobierno de Donald Trump deportó a Echavez y a 237 compatriotas etiquetados como pandilleros venezolanos, sin posibilidad de impugnar las acusaciones ante un tribunal.

El Gobierno estadounidense ha proporcionado escasa información sobre los deportados, más allá de alegar que son miembros del Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional de Venezuela que Washington ha designado como organización terrorista extranjera.

A través de entrevistas con familiares de 50 de los deportados -encontrados a través de defensores y familiares en Estados Unidos y Venezuela, y cotejados con una lista filtrada de deportados publicada por CBS News- Reuters ha formado la imagen más completa hasta la fecha de cómo los hombres en esos vuelos se vieron atrapados en un proceso de deportación rápido.

Veintisiete de los venezolanos cuyos casos revisó Reuters nunca recibieron una orden de deportación. Según los registros de los tribunales de inmigración, tienen pendientes vistas en los tribunales de inmigración para presentar sus solicitudes de asilo y otras reclamaciones para permanecer en Estados Unidos, aunque ahora se encuentren en El Salvador.

Los jueces de varios casos parecieron sorprendidos al encontrar migrantes que no asistieron a las fechas programadas de la corte de inmigración porque habían sido deportados, según los abogados que asistieron a las audiencias.

La operación, llevada a cabo después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, ha sido cuestionada por grupos de derechos civiles por una falla en el debido proceso.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la semana pasada una decisión de bloquear el uso de la ley por parte de Trump, lo que llevó al Gobierno a apelar ante la Corte Suprema.

En una presentación judicial a última hora de la noche del viernes, la Unión Americana de Libertades Civiles presentó lo que dijo era una lista de verificación del gobierno para determinar a los miembros del Tren de Aragua.

La "Guía de Validación de Extranjeros Enemigos", sin fecha, emplea un sistema de puntos para determinar la pertenencia a una banda. Toma en cuenta condenas penales y antecedentes judiciales, así como tatuajes, gestos con las manos y vestimenta, criterios que, según expertos citados por la ACLU, arriesgan realizar una identificación falsa.

Cuando se le pidió un comentario, un funcionario del Gobierno federal dijo que confiaba en el proceso de identificación de miembros de pandillas. "Las evaluaciones de inteligencia van mucho más allá de un tatuaje", dijo la fuente bajo condición de anonimato.

BARBEROS, TATUADORES, TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN

Trump volvió a la Casa Blanca prometiendo deportaciones masivas y dijo en su discurso inaugural que podría invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para atacar a las pandillas extranjeras. Su Gobierno ha argumentado que la ley le otorga una amplia autoridad para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua.

De los 50, al menos dos docenas entraron a Estados Unidos usando una aplicación para teléfonos inteligentes conocida como CBP One, según los familiares. La aplicación fue introducida durante el Gobierno de Joe Biden para permitir a los migrantes programar una cita para solicitar la entrada en un cruce fronterizo legal.

Trump puso fin al programa como una de sus primeras medidas en el cargo.

Ocho de los deportados a El Salvador por Trump habían sido detenidos en la frontera durante el Gobierno de Biden, y permanecieron detenidos hasta su expulsión. Diez de los 50 fueron detenidos cuando se presentaron a los controles rutinarios de inmigración.

Otros fueron detenidos en medio de actividades cotidianas: llenaban el depósito de sus coches, salían a trabajar, escuchaban música con amigos, según entrevistas con familiares. Muchos eran barberos, tatuadores, obreros de la construcción, repartidores y trabajadores de fábricas.

Los familiares de más de dos docenas de los deportados presentaron documentos del Gobierno venezolano que acreditaban que no tenían antecedentes penales allí y las 50 familias dijeron que sus seres queridos no eran miembros de bandas. Reuters no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de los documentos.

Reuters encontró cargos penales en Estados Unidos para nombres que coinciden con seis de los hombres del grupo, incluidos por violencia doméstica y robo en tiendas, así como una condena por lenguaje lascivo y amenazante.

El Gobierno de Trump ha reconocido ante los tribunales que muchos de los hombres enviados a El Salvador no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.

"La falta de información específica sobre cada individuo en realidad resalta el riesgo que representan", dijo el funcionario de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Robert Cerna, en una presentación judicial el 17 de marzo. "Demuestra que son terroristas, de los cuales carecemos de un perfil completo".

Echavez, el venezolano de 19 años, había llegado a Estados Unidos para solicitar asilo en 2023, dijo su madre María Luisa Paz, entre cientos de miles de venezolanos que huyen de las dificultades económicas en su país.

A los inmigrantes que se considera que no suponen un riesgo para la seguridad o la huida a menudo se les permite seguir adelante con sus casos de asilo mientras viven libremente en Estados Unidos, siempre que se registren regularmente con el ICE.

Echavez, que tenía permiso laboral, trabajaba en una fábrica de aluminio y vivía con su primo Daniel Paz y otro amigo. El 13 de marzo, los agentes de inmigración buscaban a Paz, que tenía una orden de expulsión, según Greilys Herrera, su hermana.

Echavez y su amigo fueron atrapados en la operación, pero les dijeron que serían liberados después de algunas preguntas sobre sus tatuajes, destacó.

Echavez tiene tatuajes de una rosa con ramas, una flecha y del nombre de su hermana. Tiene una próxima audiencia en el tribunal de inmigración programada para julio de 2026 en Dallas.

TATUAJES EN HONOR A LA FAMILIA

Tres cuartas partes de los 50 hombres tenían tatuajes.

Abogados de inmigración, familiares y defensores dijeron que las autoridades están acorralando a jóvenes venezolanos con tatuajes que honran a familiares, sus profesiones e incluso equipos de fútbol pero que no significan que sean miembros del Tren de Aragua.

El Gobierno insiste en que deportó a pandilleros peligrosos aunque se ha negado a aportar pruebas.

Un documento informativo de la rama de investigación de ICE dijo que los miembros del Tren de Aragua han sido observados con tatuajes que incluyen coronas, trenes y relojes.

También se mencionan otros elementos identificativos, como "atuendos deportivos de equipos profesionales de Estados Unidos con ciudadanos venezolanos en ellos" y prendas de vestir relacionadas con la antigua estrella de baloncesto de los Chicago Bulls, Michael Jordan.

Otro documento de inteligencia del Sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, fechado en octubre de 2023, ofrecía orientaciones contradictorias, afirmando que el atuendo de los Chicago Bulls, los relojes y los tatuajes de rosas "no son un indicador definitivo" de pertenencia a una banda.

Ambos documentos fueron presentados como prueba por la ACLU en su demanda.

Conocido principalmente por el tráfico de personas y la extorsión en Latinoamérica, el Tren de Aragua no tiene una presencia significativa en Estados Unidos, según Rebecca Hanson, experta en bandas venezolanas y profesora adjunta de la Universidad de Florida.

Hanson, en una declaración judicial para la ACLU, dijo que era "absolutamente inverosímil" que el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro estuviera entrelazado con el Tren de Aragua, un punto legal clave en el argumento de Trump para el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fuera de un contexto de guerra.

Los miembros no pueden ser identificados por tatuajes o gestos de las manos, dijo Hanson.

Cuando Frengel Reyes, un pintor de casas de 24 años que vive en Tampa, Florida, con su esposa y su hijo de nueve años, se presentó para su registro el 4 de febrero, fue detenido, dijo su abogado Mark Prada.

En su documentación de inmigración, el ICE dijo que Reyes podría ser un "afiliado" del Tren de Aragua. Los registros, revisados por Reuters, incluían el número de registro de extranjero de otra persona, el nombre de otra persona y lo identificaban erróneamente como mujer. No incluían ninguna prueba de afiliación a una banda.

Según Prada, el abogado del ICE dijo al juez del tribunal de inmigración que el gobierno no tenía que aportar pruebas de que sus registros eran correctos, ya que no se trataba de una "audiencia probatoria".

"El Gobierno no ha proporcionado ninguna prueba en su afirmación de que él puede ser un miembro de una pandilla, y luego lo desapareció", dijo Prada en una entrevista. "Esto es una anarquía total".

En el caso de asilo de Andry Hernández, un maquillador gay que fue detenido en la frontera cuando solicitó la entrada mediante la aplicación CBP One durante el gobierno de Biden, el ICE alegó pertenencia a una banda basándose en sus tatuajes.

"SE HA ENCONTRADO QUE LA CORONA ES UN IDENTIFICADOR DE UN MIEMBRO DEL TREN DE ARAGUA", escribió un agente en un resumen de la investigación de septiembre de 2024. El agente le otorgó cinco puntos. No se marcaron otras categorías.

¿Los tatuajes en cuestión? Coronas en las muñecas, una decía mamá y la otra papá. (Información de Sarah Kinosian en Ciudad de México, Kristina Cooke en San Francisco y Ted Hesson en Washington, D.C.; Información adicional de Tibisay Romero en Valencia, Mircely Guanipa en Maracay, Mariela Nava en Maracaibo, Vivian Sequera en Caracas, Julia Symmes Cobb en Bogotá; Editado en español por Javier Leira)