VARSOVIA, 21 sep (Reuters) - Un portavoz del gobierno polaco dijo el jueves que sólo se están realizando las entregas de armas acordadas previamente a Ucrania, en medio de un empeoramiento de las relaciones bilaterales por una disputa sobre cereales a pocas semanas de unas elecciones parlamentarias en Polonia.

La decisión de Varsovia de ampliar la prohibición de importar grano ucraniano molestó a Kiev. Polonia era considerada hasta hace poco como uno de los aliados más firmes de Ucrania en su guerra contra Rusia.

El primer ministro, Mateusz Morawiecki, dijo el miércoles que Polonia, miembro de la OTAN, ya no está armando a Ucrania y está centrada en reconstruir sus propios arsenales.

"Me gustaría informarles de que Polonia sólo está llevando a cabo los suministros de munición y armamento previamente acordados", dijo el jueves el portavoz gubernamental, Piotr Muller, a la agencia estatal de noticias PAP. "Esto incluye los resultantes de los contratos firmados con Ucrania".

Preguntado por los comentarios de Morawiecki sobre los suministros de armas, el ministro de Bienes del Estado, Jacek Sasin, dijo: "De momento es como dijo el primer ministro, en el futuro ya veremos".

Sasin afirmó que la disputa sobre las importaciones de grano no significaba que Polonia haya dejado de apoyar a Ucrania frente a Rusia, sino que Varsovia necesita reponer sus propios arsenales de armas.

"En este caso, los intereses polacos son lo primero", señaló. "No podemos desarmar al ejército polaco, no podemos deshacernos de las armas que son necesarias para nuestra seguridad. Cuando pudimos organizar la transferencia de armas, lo hicimos y fuimos muy generosos en este asunto (...) aquí no tenemos absolutamente nada que reprocharnos".

Polonia ha suministrado, entre otras armas, tanques T-72 y Leopard, vehículos blindados y obuses a Ucrania desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Varsovia no ha publicado una lista completa de todo el material que ha entregado.

