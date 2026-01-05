A. Latina-Monedas caen, bolsas suben en medio de la tensión por captura de Nicolás Maduro

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 5 ene (Reuters) - Las principales monedas de América Latina comenzaban el lunes la semana con bajas, aunque las plazas bursátiles subían, con los mercados atentos a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

* Los mercados están a la espera también de datos de la economía de Estados Unidos que podrían arrojar luces sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* La serie de cifras económicas van desde datos del ISM Manufacturero el lunes al clave informe mensual de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo que se conocerá el viernes.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis divisas pares, reducía sus alzas y ganaba un 0,1%, presionando a las monedas de la región.

* Según analistas, el avance del dólar se daba en un contexto de la espera de los datos y cierta tensión en el mercado tras la incursión de Estados Unidos en Caracas y la captura de Maduro, quien se encontraba el lunes en un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

* Los bonos del Gobierno de Venezuela en cesación de pagos escalaban el lunes, ante expectativas de la mayor y posiblemente más compleja reestructuración de deuda soberana. Los bonos emitidos por el país y la estatal petrolera Pdvsa ganaban hasta 8,5 centavos de dólar, o alrededor del 20%, con analistas proyectado mayores ganancias.

* El peso mexicano cedía un 0,50% a 17,9782 por dólar, al tiempo que en la bolsa, el índice líder trepaba un 0,8% a 64.680 unidades.

* "La depreciación del peso se debe principalmente a la mayor aversión al riesgo, luego de que la madrugada del sábado las fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela", dijo Banco Base.

* "Desde el sábado, Donald Trump ha señalado de forma repetida, que 'algo se debe hacer con México', reiterando que el país es gobernado por los cárteles de la droga, lo que genera nerviosismo ante la posibilidad de que opte por alguna acción militar, a pesar de que anteriormente ha hecho comentarios positivos de la colaboración con México en asuntos migratorios y de seguridad", agregó.

* La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó el lunes la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que México está a favor de la cooperación con Washington en la lucha antidrogas pero no acepta ni la subordinación y la intervención su territorio.

* México, en tanto, anunció el miércoles el registro en la Comisión de Valores de Estados Unidos de una emisión en tres tramos a ocho, 12 y 30 años para propósitos generales y que está previsto que se coloque durante la jornada, publicó IFR un servicio de información financiera de LSEG.

* Además, Banco de México publicará esta semana la minuta de su más reciente encuentro de política monetaria, y el instituto de estadística divulgará las cifras de inflación de diciembre, lo que también mantiene la atención de los mercados locales.

* El real brasileño cedía un 0,15% a 5,4303 por dólar, al tiempo que el referencial bursásil Bovespa ganaba un 0,18% a 160.819 puntos.

* El peso colombiano perdía un 0,66% a 3.797 unidades por dólar en las primeras operaciones de la jornada y en la bolsa, el índice accionario MSCI Colcap subía un 0,77% a 2.084,91 puntos.

* El peso chileno subía un ligero 0,09%, a 903,80/904,10 unidades por dólar, ya que el avance de la divisa estadounidense en los mercados globales era contrarrestado por una fuerte alza en los precios del cobre, la mayor exportación del país.

* Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 0,95%, a un máximo histórico de 10.527,22 puntos.

* El cobre trepaba más de un 4% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al intensificarse la preocupación por los suministros tras una huelga en una mina chilena, las previsiones de déficit y las bajas existencias en los almacenes autorizados de la LME.

* El peso mayorista argentino se depreciaba un 0,2% a 1.478 unidades por dólar, manteniendo mínimos de dos meses. El mercado está atento a la nueva estrategia cambiaria y vencimientos de deuda. En la bolsa, el índice líder S&P Merval de Buenos Aires caía un 0,85%.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,09% a 3,363/3,367 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima mejoraba un 1,42% a 1.169,39 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)