A los 39 años, Sergio Ramos sigue vigente con Monterrey en el Mundial de Clubes

El defensor central de 39 años se abrió un hueco en el área chica, superó a dos jugadores del Inter de Milán y con destreza anotó de cabeza el primer gol para el Monterrey de México en el Mundial de Clubes. Tal como lo hizo durante tantos años con las camisetas del Real Madrid y la selección nacional de España, Ramos combinó inteligencia, sincronización y físico para lucirse en una gran cita.

La viveza de Ramos y su desempeño defensivo en general en el Rose Bowl fueron factores clave en el impresionante empate 1-1 que el Monterrey logró el martes contra los recientes finalistas de la Liga de Campeones en el debut de ambos en el Mundial de Clubes.

Ramos no quedó conforme.

“Al final, cuando no se gana y no se consiguen los tres puntos, obviamente uno no se va feliz al 100% a casa", dijo Ramos. “Es cierto que era un partido con un rival complicadísimo, finalista de la Champions y sabíamos las dificultades que tenía y el desgaste físico que requiere, pero hicimos lo que dijimos que era nuestra intención jugarle de tú a tú”.

“Este tipo de partidos tiene eso y estoy contento por el punto porque es mejor un punto que ninguno”, agregó.

Aún así, el momento fue exactamente lo que Ramos tenía en mente hace cuatro meses cuando rechazó la vida cómoda en un club saudí o el atractivo de la MLS para continuar su carrera profesional en la Liga MX con Monterrey, un club de estirpe y dueño de recursos económicos, pero que difícilmente está a la par del Madrid o el Paris Saint-Germain.

Cuando regresó al fútbol tras un descanso de nueve meses, Ramos eligió a los Rayados en parte porque ya se habían clasificado para el Mundial de Clubes, y poder jugar con el mundo observando.

Igualmente, la FIFA está ansiosa por mostrar a futbolistas reconocidos en este torneo ampliado a 32 equipos, ya sea incluyendo apuradamente al Inter Miami de Lionel Messi en circunstancias curiosas, o creando una ventana especial de fichajes.

Ramos lo hizo posible por sí mismo. Uno de los mejores defensas centrales en la historia del fútbol cumplió en el primer partido del Monterrey, con una celebración adecuadamente llamativa con sus emocionados compañeros de equipo y sus extasiados hinchas.

Aunque mostró su habitual destreza defensiva durante gran parte del partido contra el Inter, Ramos también ha aportado en goles desde que firmó con el Monterrey, quedando en su capitán e ídolo de la afición.

El Monterrey se clasificó para el Mundial de Clubes en 2021 al ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF.

En ese momento, Ramos estaba en el PSG, apenas unos meses después del final de su carrera de 16 años en el Madrid.

“Él viene de un fútbol que todos conocemos, y tiene mucha información que puede compartir con sus compañeros de equipo”, dijo el nuevo entrenador del Monterrey, el español Domènec Torrent, después de su debut. “Esto siempre es algo muy útil. Su carácter, su personalidad, es un líder todos los días. Los jugadores, él espera mucho de ellos, pero eso es (bueno) porque tengo un líder en el campo todos los días que sabe lo que esperamos".

Torrent dijo que su trabajo es mucho más fácil porque puede confiar en Ramos en la defensa y en el volante Sergio Canales, su excompañero del Real Madrid, para mantener un grupo disciplinado tácticamente. Canales remeció el poste con un impresionante disparo desde 30 metros en la segunda mitad.

No todo fue perfecto en el Rose Bowl de Pasadena: Ramos compartió algo de responsabilidad por el gol del empate de Lautaro Martínez al final de la primera mitad, aunque llegó después de un movimiento de balón excepcional que habría sido difícil de detener para cualquier equipo del mundo.

Ramos luego superó la fatiga en la segunda mitad para mantener el partido empatado, y sellar resultado clave para las esperanzas de Monterrey de alcanzar la fase de eliminación directa. Fue nombrado como el mejor jugador del partido.

“Quizás nos faltó un poco más de personalidad, un poco más de tranquilidad con el balón a la hora de construir el juego desde el principio”, analizó Ramos. “Yo creo que en la segunda parte, ya con el nivel físico, tuvimos un poquito más el balón y nos permitió llegar con más claridad. Y en eso consiste en este tipo de partidos, hay que tener mucha tranquilidad, mucha personalidad y posesiones largas”.

Ramos y el Monterrey regresarán el sábado al Rose Bowl para enfrentar a River Plate por el Grupo E. Los argentinos debutaron el martes con una victoria 3-1 ante el Urawa Red Diamonds de Japón

“Sabemos la dificultad que tiene River porque es un equipo que va a competir hasta el último minuto porque la sangre argentina tiene eso, son duelos individuales constantemente”, indicó Ramos.

