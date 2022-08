A los 50 el Festival Cervantino está más renovado que nunca

Ciudad de méxico (ap) — ha pasado medio siglo desde la fundación del festival internacional cervantino de méxico, y en su historia no había tenido años tan desafiantes como los últimos. pero tras una edición virtual en 2020 y una edición híbrida en 2021, el festival multidisciplinario se prepara para volver con energías renovadas e incluso más público que antes.

El “2020 fue dificilisisísimo”, dijo la directora general del Cervantino, Mariana Aymerich, en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México. Ese año debieron reinventarse y pasar al plano virtual, pues cancelar nunca fue una opción ya que no querían detener su camino rumbo a los 50 años.

“Aprender a cómo producir un festival de forma virtual fue muy complejo. Sí hubo lágrimas, no te voy a decir que no... porque estábamos descubriendo cómo hacerlo”, agregó. “Sin embargo, creo que encontramos un nicho muy importante que no debemos soltar, fue mucho público el que nos siguió”.

Al final, más de 6 millones de personas, de México y el extranjero, vieron su contenido a través de redes sociales y todos los canales de difusión del festival. En el 2021, el Cervantino se hizo en modalidad híbrida convocando a 369.000 asistentes presenciales y 290.000 virtuales.

“Es un antes y un después, absolutamente, y no sólo por la forma de consumo del público... pero también de cómo haces o cómo produces un festival”, dijo Aymerich.

El reto continúa en 2022 ante el aumento de costos relacionado con el clima económico mundial y alteraciones en la cadena de suministro que han impactado los planes de montaje: al no poder depender del transporte de escenografías de compañías extranjeras vía marítima, el festival decidió construir varias de ellas para evitar el riesgo de que no lleguen.

Todos los elementos escenográficos de la compañía catalana La Fura dels Baus, que presentará un macroespectáculo interactivo sobre la historia de Guanajuato, al igual que los de la compañía alemana Schauspielhaus Hamburg, que presenta el espectáculo “Desde la vida”, serán construidos en México.

“Eso también te habla de la confianza que tienen los artistas para con el festival y de la profesionalización que tiene el festival en el sector”, dijo Aymerich. “Estamos sentando las bases para que se puedan hacer muchas más producciones en México”.

El festival recibió a unos 415.000 asistentes en 2019 y este año tienen la meta de que sean 500.000 por la relevancia del cartel de la edición 50, que se celebrará del 12 al 30 de octubre, con presentaciones de artistas populares como Café Tacvba, Gilberto Santa Rosa y Gustavo Dudamel dirigiendo a la Filarmónica de Los Ángeles, entre otros.

“Me muero de ganas de ver a Café Tacvba”, dijo la pianista mexicana María Hanneman, quien a sus 16 años se ha presentado en el Carnegie Hall de Nueva York, el Mozarteum de Salzburgo y el teatro del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Hanneman continuará su extraordinaria racha de conciertos con cuatro presentaciones en el Cervantino en las ciudades de Guanajuato, Celaya, Irapuato y León.

El programa que presentará incluye obras de Bach, Beethoven, Chopin, Mendelssohn y Manuel M. Ponce.

“Estoy muy emocionada, la verdad sí estoy un poco nerviosa porque es un festival muy importante, o el más importante del país, y hay muchos artistas”, dijo en entrevista en la capital mexicana.

En el otro lado del espectro musical está el DJ y productor alemán Roosevelt, que presentará la versión en vivo de su espectáculo, la cual incluye canto, una banda de cuatro músicos con batería, guitarra eléctrica, bajo y muchos sintetizadores.

“Me han dicho que es un festival muy prestigioso”, dijo Roosevelt por videollamada desde Colonia, Alemania. “Vamos a tocar en esta especie de anfiteatro antiguo increíble, al aire libre... Seguro será un show especial”.

Corea del Sur traerá a cerca de 100 artistas en su primera participación como país invitado de honor, mientras que la entidad mexicana invitada de honor será la Ciudad de México, igualmente por primera vez en este papel.

El festival publicará su contenido y espectáculos a través de la página Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura de México, Canal 22 y Canal Once de México, así como en sus páginas de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y su página web oficial. Para los asistentes presenciales ofrece una aplicación con la que pueden conocer más de los artistas invitados y crear su agenda. Las entradas para los eventos, que en algunos casos también llegarán a la Ciudad de México, ya están a la venta y se están agotando para ciertos conciertos.

A lo largo de los años, el Cervantino pasó de ser un proyecto de teatro callejero de la Universidad de Guanajuato a ser una representación de México hacia el exterior y del exterior en México, resistiendo los cambios de gobierno y superando su nivel de calidad.

Quizá uno de los mayores retos que enfrenta en la actualidad no es en su organización, sino en la seguridad. En años recientes Guanajuato ha vivido una ola de violencia por bandas criminales. Apenas hace unos días, delincuentes vandalizaron comercios e incendiaron autos en diversos municipios del estado.

“Afortunadamente, nunca ha pasado nada”, dijo Aymerich, quien trabaja en el festival desde hace más de 20 años. “Y sí, no lo vamos a negar, (la delincuencia) está por todos lados, no hay manera de negarlo y nosotros lo que hacemos es siempre tener estas mesas de trabajo con todas las fuerzas de seguridad tanto del estado como federales para poder ir revisando todos los frentes que tiene el festival”.

El Cervantino continuará con el Proyecto Ruelas, que lleva artes escénicas a comunidades desfavorecidas del estado y también buscará fortalecer la relación con la ciudad que año tras año lo recibe, llevando teatro a plazas de zonas más alejadas del centro histórico de Guanajuato.

“Estamos tratando de que el festival deje huella en la gente y que la gente se sienta parte del festival”, dijo Aymerich.