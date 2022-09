A los 66 años Sheryl Lee Ralph gana su primer Emmy

La actriz veterana Sheryl Lee Ralph, una figura permanente en la industria del espectáculo, ganó un Emmy tras su primera nominación a los 66 años. Encantada por su victoria cantó a todo pulmón sobre ser “una especie en extinción” e imploró a otros que no renuncien a sus sueños sin importar cuánto tarden en materializarse.

Ralph se llevó el mayor honor de la televisión el lunes por la noche con el premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su papel como Barbara Howard, una querida y matriarcal profesora de jardín de infantes en “Abbott Elementary”, el falso documental de ABC sobre un grupo de maestros en una escuela pública con fondos muy escasos en Filadelfia.

Conteniendo las lágrimas después de recibir su trofeo en el Teatro Microsoft, Ralph comenzó su discurso de agradecimiento con una poderosa versión a capela de la canción “Endangered Species” de Dianne Reeves, y cantó fuerte: “I am a woman, I am an artist/And I know where my voice belongs” (“Soy una mujer, soy una artista/Y sé a dónde pertenece mi voz”).

“Para cualquiera que ha tenido alguna vez un sueño y pensó que su sueño no iba, no sería o no podía volverse realidad, estoy aquí para decirles que así luce creer”, dijo Ralph con su estatuilla en mano antes de alzar su puño. “¡Así se ve esforzarse!”.

El honor de Ralph llega tras décadas en la industria, con múltiples papeles emblemáticos, de “Dreamgirls” en Broadway en la década de 1980, a ser la madrastra de Moesha en la comedia de la década de 1990 “Moesha”.

En una entrevista con Associated Press, Ralph se dijo emocionada por la diversidad en los Emmy, y elogió la serie hablada en coreano “Squid Game” (“El juego del calamar”) así como su propia serie “Abbott Elementary″, que tiene un elenco mayoritariamente negro.

“El hecho de que esta sea la primera vez desde la década de 1980 que toda la gente en un elenco mayoritariamente negro ha sido nominada, la primera vez en 40 años”, dijo Ralph. “El hecho de que esta sea mi primera nominación, mi primera invitación a los premios y ¿adivina qué? Nada antes de esta ocasión. Estoy feliz de estar aquí porque me la estoy pasando muy bien, me está encantando”.