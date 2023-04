a los 80 años, biden busca reelección en eeuu con el lema: "terminemos el trabajo"

(Amplía información, añade resultados de sondeos)

Por Steve Holland, Jarrett Renshaw y Heather Timmons

WASHINGTON, 25 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó el martes su campaña por la reelección con la promesa de proteger las libertades de los ciudadanos de los "extremistas" que han sido vinculados al exmandatario Donald Trump, a quien derrotó en 2020 y a quien podría enfrentarse en las urnas de nuevo en el 2024.

Biden hizo su anuncio en un video publicado por su nuevo equipo de campaña, en el que declara que su trabajo es defender la democracia estadounidense. Abre con imágenes del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del expresidente Donald Trump.

"Cuando me presenté a la presidencia hace cuatro años, dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos", dijo Biden. "No es momento de ser complacientes. Por eso me presento a la reelección".

"Terminemos el trabajo. Sé que podemos", dijo.

Biden describió las plataformas republicanas como amenazas a la libertad estadounidense, prometiendo luchar contra los esfuerzos para limitar la asistencia en salud de las mujeres, recortar la Seguridad Social y prohibir libros, mientras arremetía contra los "extremistas MAGA".

MAGA es el acrónimo del lema político "Make America Great Again" ("Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo", en español) de Trump, que bien podría ser el oponente republicano de Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

Biden, de 80 años, debe responder a las preocupaciones de los estadounidenses sobre su edad a fin de ganar las elecciones, ya que un 44% de los consultados para un sondeo de Reuters/Ipsos finalizado el lunes consideró que está muy mayor para postularse.

Trump, de 66 años, también afronta cuestionamientos a su edad y el 35% de los consultados republicanos dicen que es muy viejo para buscar la candidatura del partido.

El sondeo mostró que una mayoría de los votantes registrados no quieren que ni Biden ni Trump se postulen otra vez.

Si bien los niveles de aprobación de Biden son relativamente bajos, sus asesores confían que puede vencer de nuevo a Trump. La encuesta de Ipsos/Reuters indicó que tiene una ventaja con el 43% de las preferencias respecto del 38% de su rival republicano.

Contra el extremismo

En su video de campaña, Biden apuntó directamente a Trump y sus aliados.

"En todo el país, los extremistas de MAGA se están alineando para asumir esas libertades fundamentales, recortando el Seguro Social que usted pagó durante toda su vida, mientras recortan los impuestos para los ricos, dictando qué decisiones de salud pueden tomar las mujeres, prohibiendo libros y diciéndole a las personas a quién pueden amar, todo mientras hacen que sea más difícil para usted poder votar", dijo Biden.

En los dos años transcurridos desde que tomó el relevo de Trump, Biden consiguió que el Congreso aprobara miles de millones de dólares en fondos federales para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y para nuevas infraestructuras, y gestionó los niveles más bajos de desempleo desde 1969, aunque un máximo de 40 años en la inflación ha empañado su historial económico.

La edad de Biden convierte su candidatura a la reelección en una apuesta histórica y arriesgada para el Partido Demócrata, que se enfrenta a un duro mapa electoral para mantener el Senado en 2024 y ahora es minoría en la Cámara de Representantes.

Los médicos han declarado a Biden, que no bebe alcohol y hace ejercicio cinco veces por semana, "apto para el servicio" tras un examen realizado en febrero. La Casa Blanca afirma que sus antecedentes de salud demuestran que está mentalmente preparado para los rigores del trabajo.

Biden estará acompañado en su carrera para 2024 por su compañera de fórmula, la vicepresidenta Kamala Harris. (Información de Steve Holland y Jarrett Renshaw; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Marion Giraldo)

Reuters