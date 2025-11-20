A los estadounidenses les gusta la democracia, pero no creen que funcione bien, según encuesta

Aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos creen que la democracia funciona "muy" o "moderadamente" mal en el país, mientras que solo alrededor de una cuarta parte piensa que lo hace "muy" o "moderadamente" bien, según una nueva encuesta, lo que supone un fuerte descenso con respecto a hace varias décadas, cuando la mayoría consideraba que la democracia funcionaba, en general, como debía.

La encuesta de la Fundación Kettering-Gallup halló que alrededor de dos tercios de los estadounidenses "están totalmente de acuerdo" o "de acuerdo" con que la democracia es la mejor forma de gobierno. Muy pocos discrepan, y alrededor de un tercio dicen no tener una opinión. Pero junto con la decepción generalizada por su funcionamiento, pocos creen que los líderes del país estén comprometidos con la gobernanza democrática o piensan que las decisiones del gobierno reflejan la voluntad del pueblo.

Pocos adultos en Estados Unidos dudan del compromiso de sus compatriotas con una democracia fuerte, indicó la encuesta, pero están menos seguros sobre su liderazgo político. Más de cuatro de cada 10 no creen que sus líderes estén comprometidos con tener una democracia fuerte, mientras que alrededor de tres de cada 10 dicen que no están seguros.

Mientras tanto, solo alrededor de una cuarta parte considera que las decisiones del gobierno reflejan lo que la mayoría quiere o intentan servir al interés general de la ciudadanía.

La encuesta es parte de un proyecto iniciado por Gallup y la Fundación Charles F. Kettering que estudia cómo viven los estadounidenses la democracia. El reporte publicado el jueves se basa en una encuesta a más de 20.000 adultos en el país realizada en julio y agosto. Llega en un momento tumultuoso en la política estadounidense, marcado por una polarización extrema, un rápido cambio social y una profunda ansiedad económica, mientras la nación se alista para conmemorar, en 2026, el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Insatisfacción con el desempeño de la democracia en todos los partidos

La sensación de que la democracia no funciona es más generalizada entre los demócratas, cuyo partido está en la oposición. Entre ellos está Doug Perry, un maquetista 3D de 55 años en Sarasota, Florida.

“Creo que se está desmoronando”, afirmó Perry, que culpa al presidente, Donald Trump, y citó el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal para tratar de anular la derrota de Trump en las elecciones del año anterior como evidencia de que muchos ya no creen en la democracia.

Solo aquellos que se identifican como republicanos “firmes” son sustancialmente más propensos que los demócratas e independientes a decir que la democracia funciona “muy” o “moderadamente” bien. Bobbi Black, una enfermera republicana jubilada en los suburbios de Des Moines, Iowa, no es una de ellos.

Citó el reciente cierre del gobierno, el más largo de la historia del país, y la incapacidad general del Congreso para acordar acuerdos bipartidistas como malas señales para la democracia. También le preocupa cómo la edad afectó al expresidente Joe Biden mientras estaba en el cargo y cómo pudo haber sido elegido sin que la gente fuera consciente de ese riesgo.

“La democracia nos falló, porque nunca debería haber ascendido a ese cargo", manifestó Black.

Biden ganó las primarias presidenciales demócratas en 2020 frente a un grupo diverso de candidatos, y venció a Trump en su intento de reelección tanto en el voto popular como en el Colegio Electoral.

Poca confianza en el Congreso y el sistema de justicia penal

Una encuesta independiente elaborada por Gallup en 2023 arrojó que apenas alrededor de tres de cada 10 adultos en Estados Unidos estaban “satisfechos” con la forma en que funcionaba la democracia, frente a los cerca de seis de cada 10 que creían lo mismo en 1984, cuando Gallup comenzó a incluir la pregunta en sus sondeos.

Los hallazgos de Gallup están en línea con otras encuestas que han revelado preocupaciones acerca del funcionamiento de la democracia tanto en Estados Unidos como en el mundo, pese a que una de Pew de 2024 determinó que los residentes en otras naciones democráticas prefieren esa forma de gobierno a otras alternativas.

La encuesta de Gallup encontró que, en Estados Unidos, las personas con problemas económicos son especialmente propensas a tener una opinión negativa del desempeño de la democracia.

Pero esa sensación de decepción general se extiende también a las instituciones del país.

No más de un tercio de los estadounidenses dice que cualquiera de los sistemas, ramas del gobierno o ideales democráticos funcionan “muy” o “moderadamente” bien. Solo cerca de dos de cada 10 creen que el Congreso, el sistema de justicia penal, la división de poder entre los gobiernos federal, estatal y local, y entre las ramas del gobierno están funcionando bien. Una proporción similar opina eso sobre la idea de que todas las personas son tratadas por igual ante la ley.

“La mayoría de las instituciones penden de un hilo”, apuntó Antonio González, de 39 años y de Delray Beach, Florida, que trabaja en marketing. “Vivimos en un mundo que cambia rápidamente, pero la mayoría de estas instituciones están dirigidas por octogenarios”.

La encuesta también determinó que los estadounidenses se sienten alienados de sus funcionarios electos.

Muchos no están seguros de que las decisiones gubernamentales reflejen la voluntad del pueblo o sean sensibles a los intereses de personas como ellos. Eso es particularmente cierto entre personas mayores, adultos LGBT o aquellos con problemas económicos.

Opiniones mixtas sobre la facilidad para votar

Un punto positivo es que la mayoría de los estadounidenses sienten que la forma en que se gestionan las elecciones está, al menos, "bien".

Solo alrededor de tres de cada 10 consideran que es razonable suponer que quienes supervisan los comicios han actuado de forma inapropiada cuando los resultados electorales son sorprendentes, mientras que alrededor de un tercio ni está de acuerdo ni en desacuerdo y cerca de otro tercio no cree que eso sea cierto.

Apenas alrededor de uno de cada diez piensa que los procedimientos y leyes electorales no facilitan el voto a personas como ellos. Los negros, adultos jóvenes y aquellos con problemas económicos son menos propensos a decir que votar es fácil para personas como ellos.

Jesse Sutton, de 54 años y que trabaja en finanzas escolares en Detroit, indicó que le resulta fácil votar en Michigan, pero le preocupa cómo algunos estados controlados por republicanos han endurecido sus normal para hacerlo.

"Varía según el estado", afirmó el demócrata, que es negro, sobre la capacidad de participar en la democracia.

___

La encuesta de la Fundación Kettering-Gallup entre 20.338 adultos en Estados Unidos se realizó en inglés entre el 7 de julio y el 25 de agosto. El Panel de Gallup basado en probabilidades reclutó a 9.157 encuestados para el estudio y los complementó con 11.181 encuestados de un proveedor de muestras de terceros. El margen de error para la muestra completa fue de más menos 0,9%.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.