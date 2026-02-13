A los mercados de predicción les encantan los deportes, pero el sentimiento no es mutuo

CHICAGO (AP) — Los deportes se han convertido en una parte importante de los mercados de predicción. Tan importante que incluso las casas de apuestas deportivas se han metido en el negocio.

El rápido crecimiento de la oferta deportiva en los mercados de predicción —llamados contratos de eventos— ha captado la atención de las cuatro principales ligas de deporte profesional de Norteamérica, junto con la NCAA y otras organizaciones. Kalshi y Polymarket son las dos plataformas más grandes, pero tienen mucha competencia. Vienen más en camino.

Algunas ligas se han subido a otra oportunidad de ingresos, mientras que otras han manifestado preocupación por la regulación de los mercados de predicción. Pero el dinero sigue entrando. Kalshi informó un récord diario de más de 1.000 millones de dólares en volumen total de operaciones el domingo del Super Bowl, un aumento de más del 2.700% en comparación con el año pasado.

Casi ocho años después de un fallo de la Corte Suprema que despejó el camino para la legalización de las apuestas deportivas en todo el país, el auge de los mercados de predicción en los deportes ha recibido una respuesta mixta.

“Creo que (los equipos y las ligas) hasta cierto punto tuvieron un asiento en la mesa en cuanto a cómo los estados iban a legalizar las apuestas deportivas”, dijo Stephen Shapiro, profesor de gestión deportiva y de entretenimiento en la Universidad de Carolina del Sur. “¿Cómo se van a regular, quién va a poder obtener licencia para apostar?”

“Creo que tienen una sensación o comprensión mucho menor respecto a los mercados de predicción”, indicó.

Conocer más sobre los mercados de predicción

Los mercados de predicción ofrecen la oportunidad de negociar —o apostar— sobre el resultado de eventos futuros. Ganaron notoriedad en la política, pero el abanico de preguntas, por lo general de sí o no, incluye de todo: desde el clima hasta el Óscar a mejor película.

Cuando Estados Unidos capturó el mes pasado al presidente venezolano Nicolás Maduro, un operador anónimo ganó más de 400.000 dólares tras apostar a que Maduro pronto dejaría el cargo, lo que despertó sospechas de posible uso de información privilegiada por el momento de las apuestas y la actividad limitada del operador en Polymarket.

La aparición de Cardi B durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, en particular si se consideraba una actuación, se convirtió en un dolor de cabeza tanto para Polymarket como para Kalshi.

Los mercados de predicción se componen de contratos de eventos, con precios vinculados a lo que los operadores están dispuestos a pagar, lo que en teoría indica la probabilidad percibida de que ocurra un evento. El costo de entrada de cada contrato va de 0 a 1 dólar, lo que refleja una probabilidad de 0% a 100% de lo que los operadores creen que podría suceder. Esto difiere de las casas de apuestas deportivas legales, que fijan las cuotas y pagan ellas mismas a los ganadores.

Matthew Bakowicz, exejecutivo de una casa de apuestas deportivas y director del programa de la especialidad de gestión de negocios deportivos en la Escuela de Negocios Kogod de la American University en Washington, explicó que funciona como el mercado de opciones.

“Has encontrado a una contraparte dispuesta a intercambiar contigo ese contrato o esa oferta. Es un creador de mercado”, señaló Bakowicz. “Te han dicho: intercambiaré contigo esos 100 contratos a 70 centavos, igual que una casa de corretaje. ... Es un entorno de persona a persona, algo un poco distinto de la apuesta deportiva estándar que uno vería”.

Los mercados de predicción están supervisados por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), mientras que las apuestas deportivas están bajo la jurisdicción de los gobiernos estatales. Según la Asociación Estadounidense del Juego (AGA, por sus siglas en inglés), un grupo comercial que representa a casinos y casas de apuestas deportivas, 39 estados y el Distrito de Columbia tienen al menos alguna forma de apuestas deportivas legalizadas.

En la mayoría de los estados con apuestas deportivas legales, se limitan a personas de 21 años o más, mientras que los mercados de predicción están abiertos a personas de 18 a 20 años, con algunas excepciones. Los mercados de predicción también tienen presencia en estados donde las apuestas deportivas son ilegales, incluidos Texas y California.

Hay múltiples casos judiciales activos que involucran cuestiones como la ley estatal frente a la supervisión federal y la definición de la palabra “gaming” (juego/apuestas). Lo que está en juego es cómo se regulan los mercados de predicción y dónde se les permite operar.

Se espera que la situación llegue a la Corte Suprema en algún momento.

“La forma en que estas empresas de mercados de predicción han diferenciado las apuestas deportivas de los mercados de predicción es presentándose como una bolsa que aloja una plataforma entre pares, mientras que las apuestas deportivas tradicionalmente se realizan en un sistema de apuestas bancado por la casa, donde la empresa de apuestas está del otro lado de la apuesta”, explicó Daniel Wallach, un destacado abogado especializado en juego deportivo.

“Pero aquí esa es una distinción sin diferencia, porque creo que dentro del mundo de las apuestas se reconoce comúnmente que las apuestas en bolsa son una forma en la que puede ocurrir el juego”, añadió.

Kalshi ha argumentado ante los tribunales que la CFTC tiene “jurisdicción exclusiva” sobre sus contratos de eventos deportivos porque la agencia es responsable de regular los mercados de derivados bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas. La CFTC tiene una norma que prohíbe un contrato de evento “que involucre, se relacione o haga referencia a terrorismo, asesinato, guerra, juego o una actividad que sea ilegal bajo cualquier ley estatal o federal”, pero Kalshi ha sostenido que la agencia federal debería decidir cómo interpreta y hace cumplir sus regulaciones.

“Un punto central de todo esto es una palabra, y es la palabra ‘gaming’, y es cómo esta organización, ya sabes, la CFTC la define”, indicó Bakowicz.

El panorama deportivo para los mercados de predicción

Las principales organizaciones deportivas han respondido de diversas maneras a la creciente popularidad de los mercados de predicción.

La NHL anunció acuerdos de asociación por varios años con Kalshi y Polymarket en octubre. Según el acuerdo, la liga tiene derecho a rechazar contratos de eventos específicos, y Kalshi y Polymarket aceptaron disposiciones de integridad similares a las de las casas de apuestas deportivas aprobadas por la NHL.

Los Blackhawks de Chicago anunciaron un acuerdo con Kalshi en diciembre, convirtiéndose en la primera franquicia deportiva profesional en asociarse con un mercado de predicción.

Bill Miller, presidente y director ejecutivo de la AGA, calificó la asociación de la NHL con Kalshi y Polymarket como “profundamente preocupante”. La AGA ha acusado a las plataformas de mercados de predicción de usar contratos de eventos deportivos “para evadir las regulaciones estatales e ignorar la voz de los votantes y de los líderes electos a nivel estatal”.

La liga de fútbol MLS anunció una asociación con Polymarket el 26 de enero. El acuerdo “incluye salvaguardas diseñadas para proteger la integridad de los partidos de la MLS y de la Leagues Cup”, según la liga.

La NFL, la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas han expresado preocupación por la regulación de los contratos de eventos deportivos. Pero ha habido movimiento en varios frentes.

Giannis Antetokounmpo, una de las mayores estrellas de la NBA, se convirtió en accionista de Kalshi. La liga tenía programado un panel sobre mercados de predicción para su cumbre tecnológica del All-Star el viernes en Los Ángeles.

La NBA no ha respondido a repetidas solicitudes de comentarios sobre el acuerdo de Antetokounmpo.

La MLB tuvo una presentación sobre mercados de predicción durante sus reuniones de propietarios esta semana en Florida.

“Lo interesante de los mercados de predicción es que hay una oportunidad de trabajar con la CFTC", manifestó Rob Manfred, comisionado de MLB. “Si llegaras a donde quieres estar, tendrías una buena regulación federal que sería la misma en todas partes”.

En un testimonio por escrito presentado al Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes en diciembre, Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL, afirmó que la liga no tiene planes de participar en mercados de predicción.

La NCAA ha pedido a la CFTC que pause los contratos de eventos para deportes universitarios “hasta que la agencia implemente regulaciones apropiadas”, indicó en un comunicado del 14 de enero.

“La respuesta no puede ser el statu quo. Necesitamos un conjunto de estándares justos y transparentes”, expresó el presidente de la NCAA, Charlie Baker.

