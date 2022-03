A Medida Que los Ataques con Drones Aumentan, Contar con un Enfoque Estratificado para Combatir Amenazas Nuevas y Emergentes Es Fundamental

ELKRIDGE, Maryland, y RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--mar. 8, 2022--

En un nuevo informe, Teledyne FLIR Defense, parte de Teledyne Technologies Incorporated (NYSE: TDY), llega a la conclusión de que se necesita un enfoque estratificado, que incorpore arquitecturas comunes y comparta información, entre otros imperativos, para tratar las amenazas para la vida y la propiedad que representan el uso de armas de los sistemas aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Systems, UAS).

En enero, actores no estatales de Yemen utilizaron sistemas a√©reos no tripulados para lanzar ataques mortales en los Emiratos √Ārabes Unidos que destruyeron tres veh√≠culos de recarga y da√Īaron el aeropuerto internacional de Abu Dabi. Otros incidentes con drones en la regi√≥n del Golfo P√©rsico incluyen un ataque en el centro de procesamiento de petr√≥leo m√°s grande del mundo en Arabia Saudita en 2019.

El informe, ‚Äú The Big Problem with Small Drones (and How to Address It) ‚ÄĚ (El gran problema de los drones peque√Īos [y c√≥mo abordarlos]), examina c√≥mo los gobiernos en todo el mundo enfrentan una necesidad creciente de soluciones flexibles, adaptadas y asequibles contra los sUAS (C-sUAS). Muestra la estrategia C-sUAS actual, identifica desaf√≠os clave y describe las capacidades fundamentales que los gobiernos deber√≠an considerar.

‚ÄúNo hay ‚Äėsoluciones milagrosas‚Äô cuando se trata de contrarrestar los grandes riesgos que presentan los drones armados en las manos de malos actores‚ÄĚ, indic√≥ el Dr. David Cullin, vicepresidente y director general de Soluciones no tripuladas e integradas en Teledyne FLIR Defense. ‚ÄúLo que aprendimos es que los gobiernos deben abordar una gran cantidad de beneficios combinados para optimizar la preparaci√≥n de la defensa cuando se enfrentan a ataques de UAS.

‚ÄúLas naciones gastan millones de d√≥lares en soluciones comerciales antidrones para enfrentar los riesgos inmediatos que esas amenazas representan. Pero deben resolver el problema de una manera inteligente desde un punto de vista tecnol√≥gico y de costos. Nuestro nuevo informe ofrece informaci√≥n valiosa del equipo de expertos‚ÄĚ, agrega Cullin.

Las principales conclusiones son las siguientes:

Como el informe concluye ‚ÄúLa amenaza de peque√Īos drones en las manos equivocadas promete ser significativa para los que toman las decisiones a nivel gubernamental y militar, ya que defienden las unidades de despliegue preventivo, aeropuertos, redes el√©ctricas y otra infraestructura clave. Solo el despliegue de soluciones c-sUAS desarrolladas, flexibles y rentables proporcionar√°n los niveles que se necesitan para proteger ante esta amenaza que evoluciona de manera constante‚ÄĚ.

