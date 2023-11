Por Howard Schneider

WASHINGTON, 27 nov (Reuters) - Los economistas que han estudiado el empleo durante la recuperación de la pandemia de coronavirus coinciden en que los trabajadores negros, hispanos y con menor nivel educativo experimentaron ganancias superiores a las de los blancos o los titulados universitarios, que suelen verse más beneficiados que el resto.

Pero a medida que la demanda de trabajadores comienza a disminuir, también esperan que Estados Unidos rompa el patrón histórico en el que la carga del aumento del desempleo recae en mayor medida sobre esos mismos grupos.

Tras un aumento inicial de medio punto porcentual de la tasa de desempleo desde el mínimo histórico del 3,4% registrado en abril, hay motivos para el optimismo, pero también una dosis de creciente preocupación, dijo William M. Rodgers III, vicepresidente y director del Instituto para la Equidad Económica de la Reserva Federal de San Luis.

Hasta ahora, dijo en una conferencia sobre el mercado laboral organizada por la Reserva Federal de Boston a principios de este mes, medidas como la relación empleo-población no se han comportado de forma diferente para los principales grupos raciales, para las mujeres frente a los hombres, o entre las personas con diferentes niveles de educación.

A lo largo de lo que él denomina el actual "periodo de tensa recuperación del mercado laboral", que comenzó en marzo de 2022 y coincide tanto con el inicio de las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal como con una racha de desempleo por debajo del 4%, los grupos menos favorecidos han mantenido las ganancias de empleo conseguidas durante la recuperación pandémica.

La relación empleo-población de los hombres y mujeres negros, por ejemplo, se mantuvo en promedio más alta desde marzo de 2022 hasta septiembre de 2023 que antes de la crisis sanitaria. La relación empleo-población para los mayores de 25 años sin un diploma de escuela secundaria ha tendido a aumentar en los últimos meses, incluso cuando se ha estancado para los que tienen más educación.

Para los trabajadores más jóvenes, sin embargo, y en particular para los jóvenes negros no escolarizados, los resultados laborales han empezado a empeorar en lo que Rodgers dijo es una posible señal de que cualesquiera que sean los beneficios que la actual tensión del mercado laboral ha proporcionado a los marginados de la economía, pueden no ser permanentes.

Para la mayoría de los segmentos de la población "no estamos viendo un aumento apreciable de sus tasas de desempleo, lo cual es una buena noticia", ya que las ofertas de empleo disminuyen y la demanda de trabajadores se enfría, dijo Rodgers. Pero la "noticia aleccionadora", añadió, es el reciente aumento del desempleo entre los más jóvenes.

Rodgers no es el único preocupado. Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, afirmó que el aumento de la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años, del 9,2% en abril al 13,2% en octubre, justifica una estrecha vigilancia como "indicador adelantado de una mayor debilidad del mercado laboral".

Crecimiento de los salarios reales

Ante el peor repunte de la inflación en 40 años, la Reserva Federal subió las tasas de interés de forma agresiva desde marzo de 2022 hasta el pasado mes de julio, y ahora parece haber alcanzado el máximo de su ciclo de endurecimiento.

A lo largo de ese proceso, los responsables a cargo de la política monetaria han confiado en lograr que el rápido ritmo de aumento de los precios vuelva al objetivo de inflación del 2% de la Fed, al tiempo que se mantienen intactas las ganancias de empleo de los últimos años.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado a menudo 2019, el año justo antes de la pandemia, como un momento ideal para la economía estadounidense, con la tasa de desempleo constantemente por debajo del 4%, la inflación permaneciendo baja, las ganancias salariales fluyendo hacia los trabajadores peor pagados, y una reducción de la brecha de desempleo de larga data entre los blancos y las minorías raciales y étnicas.

El comportamiento de la economía durante ese periodo llevó a muchos funcionarios de la Reserva Federal a revisar sus ideas sobre hasta qué punto podía bajar la tasa de desempleo sin que ello supusiera un riesgo de que los salarios aumentaran tan rápidamente que desencadenaran una inflación más generalizada.

Desde entonces, la investigación ha tendido a sugerir que puede haber reservas de mano de obra sin explotar que sólo están disponibles cuando el mercado laboral está ajustado, un argumento para mantener la política monetaria más expansiva.

Ante la marcada ralentización de la inflación, la Reserva Federal comprobará en los próximos meses si ha logrado realmente un esquivo "aterrizaje suave" y, en particular, si la experiencia de la pandemia -cuando a un enorme estímulo fiscal fue seguido de grandes cambios en el mercado laboral- ha hecho algo por cambiar la distribución básica del empleo, los ingresos y las oportunidades en toda la economía.

Un estudio del JPMorgan Chase Institute publicado a principios de este mes, por ejemplo, descubrió que el aumento de los ingresos promedio de los afroamericanos y los hispanos había superado la inflación incluso durante los aumentos de precios de la era de la pandemia, con ingresos ajustados a la inflación más altos hasta agosto que a finales de 2019. Los ingresos ajustados a la inflación para blancos y asiáticos, por el contrario, fueron ligeramente inferiores.

Los trabajadores en el cuartil salarial más bajo también vieron ganancias de ingresos "reales" promedio del 6% desde 2019, más que el resto de la distribución de ingresos.

A pesar de la inflación "todavía vemos un crecimiento salarial real, y es más alto para las familias negras e hispanas", dijo el presidente del instituto, Chris Wheat, y agregó que la diferencia puede estar impulsada por cosas como el cambio en la combinación ocupacional y salarial durante la pandemia, cuando los servicios presenciales requirieron salarios más altos para atraer a las personas de vuelta al trabajo, y un aumento en el poder de negociación de los trabajadores en general.

"notablemente equitativa"

Según Cecilia Rouse, exdirectora del Consejo de Asesores Económicos del presidente Joe Biden y presidenta entrante del centro de estudios Brookings Institution, en la conferencia de este mes de la Reserva Federal de Boston, este tipo de hallazgos han hecho albergar esperanzas de que las ganancias puedan persistir esta vez, en lugar de perderse bajo la dinámica de último contratado-primer contratado que suele producirse.

La recuperación del mercado laboral ha sido hasta ahora "notablemente equitativa", afirmó.

Pero los próximos meses pueden ser reveladores. Por ejemplo, tras dispararse al comienzo de la pandemia, la diferencia entre la tasa de desempleo de blancos y afroamericanos se redujo rápidamente con la reapertura de la economía y alcanzó un mínimo histórico de 1,6 puntos porcentuales en abril.

Desde entonces ha subido a 2,3 puntos, y el aumento porcentual del número de afroamericanos desempleados ha sido casi el doble que el de los blancos.

Los programas de la época de la pandemia sirvieron de red de seguridad a muchas familias, y el ajustado mercado laboral que se ha desarrollado desde entonces ayudó a muchos a afianzarse, dijo Rouse.

"¿Durará esto y qué está por venir?", dijo. "Ya se ve que estamos perdiendo un poco de terreno".

