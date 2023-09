Por Natalia A. Ramos Miranda y Ivan Alvarado

SANTIAGO, 9 sep (Reuters) - Una mujer recuerda el terror de estar desnuda frente a sus captores, los golpes y el dolor; un hombre, que apenas podía respirar en medio de las golpizas y las costillas rotas. Otra mujer, con calma, prefiere no poner en palabras los abusos.

A cincuenta a√Īos del golpe militar en Chile que instaur√≥ la dictadura de casi dos d√©cadas de Augusto Pinochet, que se conmemoran el lunes, un grupo de exdetenidos vuelve sobre aquellos d√≠as de reclusi√≥n y tormento en lugares que hoy son espacios para la memoria.

Carlos González, que había sido partidario de Allende y dedicado al sindicalismo, fue detenido y torturado en 1976 antes de salir al exilio. Durante un par de meses pasó por varios centros de detención en Santiago, antes de que recién se emitieran decretos oficiales sobre su paradero.

"Te pegaban antes de preguntarte cualquier cosa, no podías respirar", relató a Reuters. "Nos revisaban médicos con absoluto desprecio, constataban golpes y heridas y volvías a la celda. Y te volvían a golpear".

"La tortura no se borra nunca de tu mente. Y a veces, tampoco del cuerpo", agreg√≥ Gonz√°lez, hoy de 75 a√Īos de edad.

Seg√ļn distintas comisiones oficiales, la cifra total de v√≠ctimas calificadas de la dictadura (1973-1990) es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados pol√≠ticos, detenidos desaparecidos y v√≠ctimas de prisi√≥n y tortura.

Uno de esos informes, conocido en 2004, es el de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la llamada Comisión Valech, que estableció que la represión -fusilamientos, tortura sistemática, privación de libertad en recintos ilegales, atropellos a los derechos humanos- fue "una política de Estado".

Esto sucedi√≥ de principio a fin del gobierno militar, aunque la represi√≥n m√°s salvaje fue en los inicios con la temida polic√≠a secreta Direcci√≥n de Inteligencia Nacional (DINA), al mando del general Manuel Contreras quien, seg√ļn se√Īalan casos judiciales, reportaba directamente a Pinochet.

Con testimonios de más de 30.000 personas, el informe Valech también enumera los métodos de tortura y dedica especial atención a la violencia sexual contra las mujeres.

En el centro clandestino La Venda Sexy -en la jerga de los agentes del régimen- las agresiones sexuales fueron el método de tortura preferente. Ahí, incluso, operó la agente represora Ingrid Olderock, que adiestraba perros para aplicar tormentos a detenidos y detenidas.

En ese y otros centros estuvo Alejandra Holzapfel entre 1974 y 1975. Ten√≠a 19 a√Īos y era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo rebelde de extrema izquierda fundado a√Īos antes que, durante la dictadura, apost√≥ por la v√≠a armada pero fue aplastado por el r√©gimen.

"No creo que logre entrar a esa casa. S√≥lo lo hice el a√Īo '90 para reconocerlo y fue terrible", cuenta a Reuters, que la retrat√≥ afuera del lugar que actualmente est√° en proceso de expropiaci√≥n para ser convertido en sitio de memoria.

"No me gusta hablar de eso, no me gusta porque me revictimiza y me hace da√Īo. Lo √ļnico que podr√≠a decir es que yo era estudiante de veterinaria, quer√≠a ser veterinaria y hoy soy gestora cultural. Eso lo dice todo", declar√≥.

Dice que recuperarse toma a√Īos, y que a otros sitios donde estuvo detenida s√≠ ha podido regresar. Pero a √©se -'La Venda Sexy'- no.

Durante a√Īos Holzapfel enfrent√≥ a sus torturadores ante la justicia, cont√≥ lo que le sucedi√≥ e incluso dio entrevistas. "Ya lo dije en tribunales, lo dije en todos los lugares donde ten√≠a que decirlo, ahora tengo 70 a√Īos y tengo que protegerme y cuidarme", se√Īal√≥.

Como todo lo que narra con voz tranquila, dice que viajar√° al norte de Chile para visitar a sus nietos y dejar un poco atr√°s la intensidad que rodea este aniversario de medio siglo.

"Nos hemos pasado la vida tratando de que la gente entienda que es real lo que nos sucedi√≥. Crean o no crean, todo eso pas√≥ y lo √ļnico que uno quiere es que no vuelva a ocurrir", subray√≥.

Viola Todorovic, de 69 a√Īos, cont√≥ que con las primeras torturas casi sufri√≥ un paro card√≠aco. Tambi√©n ten√≠a 19 a√Īos y era activista del MIR, y se recuerda a s√≠ misma vendada y amordazada.

"Tenías que desnudarte, te tocaban. Era una situación espantosa, era algo peor a que te pusieran electricidad incluso, pero tampoco podías decir nada porque podían ver que ése era tu punto débil", cuenta.

Tras pasar por varios recintos, estuvo casi un a√Īo en el centro de prisioneros Tres √Ālamos, donde cuenta que pese a todos los tormentos, tambi√©n se crearon espacios de apoyo con otras mujeres: tej√≠an, organizaban talleres, repart√≠an la comida que recib√≠an y forjaron lazos que se mantienen hasta hoy.

"No te quedaba otra que sobrevivir. Ellos buscaban quebrarte y anularte como persona y, en muchos casos, lo lograron", dijo.

(Reporte de Natalia Ramos e Iv√°n Alvarado, Editado por Juana Casas)