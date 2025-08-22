A menos de un año del Mundial crecen las dudas en la portería mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A menos de un año del Mundial, parece ser que la portería de la selección mexicana sigue sin tener un dueño.

El portero Luis Malagón, titular en la mayoría de los encuentros de México desde el año pasado, quedó fuera de una lista de 23 jugadores que juegan en la liga doméstica que el lunes comenzarán a entrenar de cara a la próxima Copa del Mundo.

El guardameta de 28 años, quien fue vital para que el América lograra un bicampeonato, ha lucido titubeante en sus últimos encuentros con el combinado azteca y el entrenador Javier Aguirre pareció abrir las puertas a la competencia.

El “Vasco” citó a los arqueros Raúl Rangel, quien ha estado bajo los tres postes en algunos encuentros amistosos, además de Sebastián Jurado de los Bravos de Ciudad Juárez y a Carlos Moreno, de Pachuca, ambas apuestas a futuro.

El veterano Guillermo Ochoa, quien busca disputar un sexto Mundial, no tiene equipo después de quedar desvinculado del AVS de Portugal y Aguirre no lo tomó en cuenta.

Además de Malagón, la lista de 23 jugadores no contempla al delantero Henry Martín, quien no está físicamente al 100%.

Por no ser fecha FIFA, el entrenador mexicano sólo pudo citar a jugadores de la liga local y dejó fuera a elementos que participaron en la Leagues Cup con Tigres, Pachuca, Puebla y Toluca.

Tampoco pudo citar a elementos de la selección Sub20 porque disputarán el Mundial de la categoría. Entre esos el más destacado es Gilberto Mora, de Tijuana, quien fue titular en la final de la pasada Copa Oro.

Con un grupo con varios jóvenes, destacan los regresos de algunos veteranos como Luis Romo, un inamovible en selección en los últimos años, que se quedó fuera de Copa Oro por decisión de Aguirre.

Otro jugador que regresa ante la ausencia de Martín y de los centros delanteros titulares, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, es el naturalizado de origen argentino Germán Berterame, quien recibe una nueva oportunidad en el equipo.

Plantel:

Porteros: Raúl Rangel (Chivas), Sebastián Jurado (Juárez), Carlos Moreno (Pachuca)

Zagueros: Denzell García (Juárez), Diego Barbosa (Toluca), Ramón Juárez (América), Víctor Guzmán (Monterrey), Eduardo Águila (San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Gerardo Arteaga (Monterrey), Bryan González (Chivas).

Volantes: Diego Campillo (Chivas), Fidel Ambriz (Monterrey), Isaías Violante (América), Diego Lainez (Tigres), Luis Romo (Chivas), Erick Sánchez (América), Alexis Gutiérrez (América), Jesús Angulo (Toluca, Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ozziel Herrera (Tigres).

Delanteros: Germán Berterame (Monterrey) y Armando González (Chivas)