A paraguay le gustaría más comercio con china, pero taiwán es mejor para el desarrollo

Por Ben Blanchard

TAIPÉI, 15 jul (Reuters) - A Paraguay "le encantaría" comerciar más con China, pero Taiwán ofrece la mejor apuesta para impulsar la economía mayoritariamente agrícola en la cadena de valor, dijo el sábado el presidente electo del país, Santiago Peña, en una visita a Taipei.

Paraguay es el último país sudamericano con relaciones formales con Taiwán, que China reclama como territorio propio. Honduras puso fin a décadas de lazos a favor de Beijing este año, y ahora solo 13 países reconocen a Taiwán.

Peña se comprometió durante su campaña electoral a mantener más de seis décadas de relaciones con Taiwán a pesar de la presión del sector agrícola de Paraguay, que quiere abrir los lucrativos mercados chinos a la soja y la carne vacuna.

En declaraciones a los periodistas, Peña dijo que estaba "totalmente comprometido" con Taiwán y feliz con sus reuniones de esta semana, que incluyeron a la presidenta Tsai Ing-wen y al ministro de Economía, Wang Mei-hua.

"No tenemos restricciones para comerciar con China. Nos encantaría comerciar más con la República Popular China", dijo, refiriéndose a la República Popular China.

Pero Paraguay no puede depender de un mercado único, ya que un país pequeño no tiene la misma influencia negociadora que Brasil o Estados Unidos y no quiere verse inundado con productos chinos mientras solo puede exportar materias primas.

“Paraguay es una potencia en la producción de alimentos, pero aún en una etapa muy temprana. Brindamos bienes de muy bajo valor agregado. Granos, soja y carne”, dijo.

“Necesitamos avanzar en dar más valor agregado y para eso, tener una colaboración más estrecha con Taiwán nos acerca más al camino del desarrollo de un sector industrial que si tuviéramos relaciones con China”.

Peña, quien asumirá el cargo el 15 de agosto, dijo que no sabía si Tsai o el vicepresidente William Lai, quien se postula para sucederla en las elecciones de enero en Taiwán, asistirían a la ceremonia, aunque agregó que estaría encantado de recibir a uno u otro o ambos.

"No tengo ninguna duda de que será una delegación grande, será una delegación de alto nivel".

Si Lai se va, probablemente viajaría a través de Estados Unidos en lo que oficialmente sería una escala, pero le permitiría reunirse con funcionarios estadounidenses y discutir sus prioridades políticas en caso de que gane las elecciones. Lai lidera la mayoría de las encuestas de opinión.

La oficina presidencial de Taiwán dijo que todavía estaban en las etapas de planificación de quién asistiría y haría un anuncio una vez que se establezcan los detalles.

(Información de Ben Blanchard; Editado en español por Juana Casas)

Reuters