A pesar de la derrota en el Super Bowl, los Patriots creen que pueden volver y ganar

Tal como había hecho el entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra, Mike Vrabel, a lo largo de la sorprendente carrera de su equipo hacia el escenario más importante de la NFL, se aseguró de ser la primera persona en ofrecer abrazos a sus jugadores al salir del campo tras la derrota del Super Bowl del domingo ante los Seahawks de Seattle

Sí, los Patriots no lograron capturar un séptimo Trofeo Lombardi

Pero esta temporada demostraron que tienen al entrenador, al mariscal de campo y la cultura necesaria para seguir poniendo a esta versión de la franquicia en posición de añadir otro trofeo

"Eso es lo que te motiva", afirmó Maye. "Eso es de lo que hablamos en el vestuario. Eso es lo que te impulsa."

Cuando el propietario de los Patriots, Robert Kraft, se propuso corregir el rumbo tras despedir a Jerod Mayo apenas un año después de que sucedió a Bill Belichick, dijo únicamente que quería encontrar un entrenador que pudiera poner al equipo en posición de clasificar a los playoffs en poco tiempo

Ahí entró Vrabel, quien ayudó a armar un plantel que transformó la defensa y fue capaz de proveer las jugadas necesarias alrededor del quarterback de segundo año, Drake Maye

Eso incluyó traer de vuelta a un rostro familiar en el coordinador ofensivo Josh McDaniels para darle a Maye no solo alguien de quien pudiera aprender, sino en quien pudiera confiar

El resultado fue una temporada regular en la que a Maye se le dio el esquema y la libertad para ser él mismo. Lo utilizó para convertirse en el pasador más eficiente de la liga, terminando segundo en la votación para el MVP

La racha trajo de vuelta la buena voluntad con una base de fanáticos de los Patriots impaciente que se había acostumbrado a estar en la pelea al Super Bowl durante la era liderada por Tom Brady y Belichick

Solo necesitan hacer algunos ajustes, particularmente en la línea ofensiva, tras una pobre actuación en el Super Bowl

Pero es una tarea que los jugadores están listos para abordar para un entrenador que les ha mostrado lo que es posible nuevamente en New England

Lo que funciona

Lo más grande con lo que Maye se queda esta temporada es la confianza. Se concentró en encontrar el equilibrio entre el pase corto y lanzar el balón profundo

Ahora es capaz de mantener a las defensas desequilibradas y tiene a los receptores que pueden convertir rutas más cortas en grandes ganancias

Lo que necesita ayuda

La línea ofensiva hizo algunos avances desde la temporada de novato de Maye cuando fue capturado 34 veces. Pero ese número aumentó a 47 esta temporada tras la incorporación del veterano tackle derecho Morgan Moses y el novato guardia izquierdo Jared Wilson. Y un Super Bowl donde Maye fue capturado seis veces mostró que todavía hay necesidad de mejora. Se espera que sea un enfoque esta temporada baja

