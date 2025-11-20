A pesar del calendario favorable en Liga Premier, peligra la defensa del título del Liverpool

Después de tres meses ha sido notoria una temporada de altibajos extremos para el Liverpool.

Vino primero una racha de cinco victorias consecutivas para comenzar la defensa del título de la Liga Premier League seguido de cuatro derrotas al hilo.

Antes del parón internacional, una impresionante victoria por 1-0 sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones fue celebrada como una especie de resurgimiento. Eso fue inmediatamente desmentido en una desalentadora derrota por 3-0 en el Manchester City, un resultado sobre el que Arne Slot ha tenido que reflexionar durante dos semanas.

Un déficit de ocho puntos con respecto al líder de la liga, el Arsenal, no es insuperable, y un poco de forma podría cerrar la brecha.

El campeón inglés tiene un partido en casa el sábado contra el Nottingham Forest. Eso da inicio a una serie de partidos sencillos de fin de año para el Liverpool contra West Ham, Sunderland, Leeds, Brighton, Tottenham, Wolves y Leeds nuevamente hasta el 1 de enero.

Si los Reds no pueden encontrar algo de forma en las próximas seis semanas, entonces las esperanzas de retener el título de liga por primera vez desde 1984 podrían terminar.

Partidos clave

El partido destacado será el del domingo entre el Arsenal y el Tottenham en el derbi del norte de Londres.

Las diez victorias consecutivas del Arsenal —ocho partidos sin anotar goles— llegaron a su fin en un empate 2-2 en Sunderland antes del parón internacional.

El Tottenham ha ganado solo dos de sus últimos diez encuentros desde diciembre de 2020.

El Manchester City juega antes, en Newcastle en el partido tardío del sábado, y puede reducir la brecha a un punto con una victoria.

Jugadores a seguir

La racha caliente del delantero del Man City, Erling Haaland, continúa. Otros cuatro goles para Noruega la semana pasada elevaron su cuenta a 32 en 20 partidos en todas las competiciones para club y país.

Solo ha fallado en marcar en dos partidos.

El portero del Liverpool, Alisson Becker, se ha perdido las últimas seis semanas debido a una lesión en el tendón de la corva, pero parece listo para regresar para el partido contra el Forest, reemplazando a Giorgi Mamardashvili.

Eso debería ayudar a reforzar la tambaleante defensa del Liverpool, que ha concedido 17 goles en la liga. Solo siete equipos han encajado más después de 11 partidos.

Fuera de acción

El defensor del Arsenal, Gabriel Magalhaes, sufrió una lesión en el muslo mientras jugaba para Brasil la semana pasada. El central ha sido una roca para los Gunners —y una gran amenaza en las jugadas a balón parado— por lo que será una gran pérdida, aunque tienen opciones de respaldo decentes en los fichajes de verano Cristhian Mosquera y Piero Hincapié.

Benjamin Sesko está previsto para perderse el encuentro ante el Manchester United después de lesionarse la rodilla en el empate en Tottenham en su último partido antes del parón internacional. El United no cuenta con muchas opciones de delantero después de dejar que Rasmus Hojlund se uniera al Napoli en préstamo. Así que el entrenador Ruben Amorim puede tener que desplegar a un mediocampista ofensivo como Mason Mount, Matheus Cunha o Bryan Mbeumo al frente, algo que ya ha hecho esta temporada, mientras el United busca construir sobre su racha de cinco partidos sin perder.

Fuera del campo

Hubo un nombramiento gerencial durante el parón internacional, cuando Rob Edwards asumió el cargo en el último lugar del Wolverhampton.

Edwards, quien jugó para los Wolves de 2004 a 2008 y nació cerca, tiene un gran trabajo por delante. El equipo ha pasado 15 partidos consecutivos de liga sin una victoria, 11 esta temporada, dejando a los Wolves con dos puntos y ya a ocho puntos de la salvación.

Edwards se unió desde el Middlesbrough de segunda división y tiene experiencia previa en la Liga Premier con el Luton Town, al que no pudo mantener en su única temporada de regreso en la máxima categoría. Su primer partido como entrenador de los Wolves es en casa contra el Crystal Palace el sábado.

