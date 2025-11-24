LA NACION

A Rodri no le queda mucho para volver, revela Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, anunció este lunes en rueda de prensa que el mediocentro Rodri, Balón de Oro 2024, está cerca de reincorporarse tras...

LA NACION
A Rodri no le queda mucho para volver, revela Guardiola
A Rodri no le queda mucho para volver, revela Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, anunció este lunes en rueda de prensa que el mediocentro Rodri, Balón de Oro 2024, está cerca de reincorporarse tras sufrir una nueva lesión en octubre.

"A Rodri no le queda mucho. No estoy seguro, pero no será por mucho tiempo", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo contra el Bayer Leverkusen, en la quinta jornada de Liga de Campeones.

"Está recuperándose y estamos evaluando el momento en que volverá. Esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté bien", añadió.

El entrenador citizen también se refirió a su incidente del sábado con un operario de cámara, al que increpó tras la derrota de sus jugadores en el feudo del Newcastle (2-1).

"Pido disculpas. Estoy abochornado y avergonzado. No me gusta, me disculpé con el cámara al momento (...) Incluso después de 1.000 partidos no soy una persona perfecta, cometí un gran error", explicó el catalán de 54 años.

LA NACION
