A. Saudí.- La Eurocámara aboga por reforzar la relación de la UE con Arabia Saudí, especialmente en materia de seguridad

BRUSELAS, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes en un informe que la Unión Europea (UE) refuerce su relación con Arabia Saudí, en particular en materia de seguridad, a la vista del creciente papel geopolítico de Riad en Oriente Próximo.

El informe, aprobado por 417 votos a favor, 131 en contra y 108 abstenciones, pide que la UE converja en cuestiones regionales y mundiales clave, al pedir más cooperación en política exterior y de seguridad con Arabia Saudí.

Dicha cooperación, subrayan los eurodiputados, debe basarse en un compromiso compartido con el respeto del Derecho Internacional, incluidos los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la Carta de Naciones Unidas.

En este sentido, piden que la UE explore una asociación estratégica para alcanzar un acuerdo que formalice la profundización de la relación bilateral entre Bruselas y las autoridades saudíes.

De todos modos, la Eurocámara reconoce que la cooperación económica es la "piedra angular" de la relación bilateral e insisten en que la UE potencie su lazo con Arabia Saudí en materias como la energía sostenible, las materias primas críticas, la tecnología de la información y el emprendimiento.