A subasta atuendos de Marilyn, martillo de Thor

No será el vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian usó en la gala del Met, pero varios atuendos que la actriz lució en las películas “Gentlemen Prefer Blondes” ("Los caballeros las prefieren rubias") y “There’s No Business Like Show Business” ("El mundo de la fantasía") se subastarán próximamente junto con otras 1.400 piezas de historia de Hollywood.

Durante tres días de julio, Turner Classic Movies y Julien’s Auctions se unirán para subastar artículos como el escudo del Capitán América de “Captain America: The First Avenger” (“El primer vengador”), un conjunto de dos piezas de Givenchy usado por Audrey Hepburn en “Breakfast at Tiffany’s" ("Muñequita de lujo") y la billetera de Jules Winnfield de “Pulp Fiction” ("Tiempos violentos"), dijeron las organizaciones el martes.

Uno de los seis cascos originales de los Sandtrooper de “Star Wars” ("La guerra de las galaxias") se encuentra entre los artículos a subastarse. El casco se usó durante el rodaje en Túnez y luego fue restaurado por el experto en Star Wars Gino Sabatino. Una variedad de accesorios utilizados en las películas de Harry Potter, como la escoba "Nimbus 2001" de Draco Malfoy y la varita de saúco de Voldemort, también están en oferta, al igual que el martillo utilizado por Chris Hemsworth en “Thor: The Dark World” ("Thor: Un mundo oscuro").

Habrá colecciones especiales de los herederos de James Garner, Robert Stack y Doris Day, así como guiones con apuntes de la legendaria editora Anne V. Coates, incluyendo una mirada nunca antes vista a su toma de decisiones que llevó al Oscar para “Lawrence of Arabia” ("Lawrence de Arabia") de David Lean. Los artículos de Coates incluyen sus guiones para “The Elephant Man” ("El hombre elefante") y “Out of Sight” ("Un romance peligroso").

“Nuestros fanáticos anhelan una conexión tangible con su pasión y ahora pueden satisfacer ese deseo con estos trajes icónicos y recuerdos únicos de las películas que transmitimos en TCM”, dijo la gerente general de TCM, Pola Changnon.

Uno de los lotes más importantes es un yate que alguna vez fue propiedad de JP Getty y que se usó en las escenas exteriores de la película “Pal Joey” ("Sus dos cariños"), protagonizada por Frank Sinatra, Rita Hayworth y Kim Novak. También hay opciones de bisutería de Joseff of Hollywood que usaron Monroe, Hayworth, Judy Garland, Olivia de Havilland y Barbara Stanwyck.

“El día de hoy marca un hito emocionante para Julien’s Auctions, ya que nuestra nueva colaboración con TCM llevará nuestra colección de clase mundial de artefactos fundamentales de Hollywood y nuestras subastas prémium a nuevas alturas y construirá nuestra reputación como la casa de subastas líder para las estrellas”, dijo Martin Nolan, director ejecutivo de Julien’s Auctions.

La subasta será del 15 al 17 de julio en Julien’s Actions en Beverly Hills y por internet en https://juliensauctions.com.