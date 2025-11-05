A sus 45 años, Venus Williams jugará el torneo de tenis de Auckland
La tenista estadounidense Venus Williams, ex N.1 mundial, no tiene pensado colgar por ahora la raqueta y a sus 45 años disputará en enero próximo el torneo de...
1 minuto de lectura
La tenista estadounidense Venus Williams, ex N.1 mundial, no tiene pensado colgar por ahora la raqueta y a sus 45 años disputará en enero próximo el torneo de Auckland, anunciaron este miércoles los organizadores.
La mayor de las hermanas Williams, ganadora de siete títulos del Grand Slam, ha recibido una invitación para competir en este torneo que se disputará del 5 al 11 de enero, preparatorio del Abierto de Australia (18 de enero al 1 de febrero).
Ausente de los circuitos durante casi año y medio, Venus Williams regresó a las canchas en julio pasado en Washington en un partido contra su compatriota Peyton Stearns, 24 años y entonces N.35 de la WTA... que no había nacido cuando su rival ganó su primer trofeo en Wimbledon en 2000.
Williams ganó ese partido en dos sets, pero perdió en la ronda siguiente ante la polaca Magdalena Frech.
Luego perdió en primera ronda de Cincinnati ante la española Jéssica Bouzas y en el US Open ante la checa Karolina Muchova, N.13 del mundo, a la que le ganó un set.
Desde finales de agosto no volvió a competir.
