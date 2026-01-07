A sus 92 años, el juez que desafió a Trump lleva la ética judía al caso Maduro

Por Jan Wolfe

6 ene (Reuters) - El juez de 92 años que supervisa el caso de Nicolás Maduro ha dicho que tiene una escritura hebrea de la Torá en la pared de su despacho de Manhattan: "Tzedek, tzedek tirdof" - "Justicia, buscarás justicia". El juez de distrito Alvin Hellerstein, judío ortodoxo que lleva casi tres décadas en el estrado, ha hablado abiertamente sobre cómo intenta promover la equidad y del impacto de su fe en su filosofía judicial.

Hellerstein abrió la vista judicial del lunes diciendo que quiere un juicio justo para el derrocado líder venezolano, que se declaró inocente el lunes de los cargos de narcoterrorismo.

"Ese es mi trabajo y esa es mi intención", dijo Hellerstein.

El abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, dijo en la vista del lunes que presentará "numerosos" escritos previos al juicio para solicitar la desestimación del caso.

Algunos analistas jurídicos han dicho que la edad de Hellerstein podría convertirse en un problema en el caso, especialmente si se prolonga.

"La realidad práctica es que este caso se litigará durante un tiempo", dijo Neama Rahmani. "Es posible que Hellerstein no esté en condiciones de llevarlo hasta el final".

Hellerstein no respondió el martes a una solicitud de comentarios.

VALORES JUDÍOS

Hellerstein dijo en un de 2020 que programa las audiencias de sentencia para los viernes, de modo que pueda pasar el sabbat judío, que va desde el atardecer del viernes hasta el anochecer del sábado, reflexionando sobre si la sentencia de prisión que dictó fue apropiada. Hellerstein ha emitido veredictos contra el presidente Donald Trump en los últimos años. También ha alzado la voz cuando cree que los abogados no están defendiendo adecuadamente a sus clientes.

En un artículo de la revista jurídica de 2013, escribió que algunos abogados estaban "indignados" y le acusaron de "arrogación de poder" cuando rechazó un acuerdo de 675 millones de dólares negociado entre la ciudad de Nueva York y los socorristas heridos que corrieron al World Trade Center tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Hellerstein llegó a la conclusión de que, aunque ningún estatuto o norma establecía claramente si el acuerdo necesitaba su bendición, tenía autoridad inherente para rechazarlo por inadecuado.

Los abogados acabaron presentando a Hellerstein un nuevo acuerdo que añadía 125 millones de dólares para las víctimas. Hellerstein "es un hombre de firmes convicciones y busca la manera de armonizar la ley con su concepción de la justicia", dijo Mitchell Epner, exfiscal federal que ha observado a Hellerstein en el estrado.

Hellerstein ha hablado con franqueza sobre cómo sus valores judíos afectan a su toma de decisiones.

"Como juez y como judío, considero que todo lo que hago refleja a Dios y afecta a su imagen", escribió en el artículo de 2013.

En el pódcast de 2020, Hellerstein dijo que cree que fue "el primer chico ortodoxo empleado por una empresa gentil o judía en la ciudad de Nueva York".

"Me complace decir que después de mí hubo otros, y algunos me atribuyeron el mérito de haber roto el precedente", dijo Hellerstein.

Hellerstein ya tenía una larga carrera antes de que el presidente Bill Clinton lo nombrara juez federal en 1998.

De 1957 a 1960, Hellerstein sirvió en el Cuerpo de Abogados Generales, el órgano jurídico del Ejército de Estados Unidos.

En 1960, Hellerstein se incorporó al bufete ya desaparecido Stroock & Stroock & Lavan, donde acabó ejerciendo durante gran parte de su carrera.

RECHAZANDO LAS ESTRATEGIAS LEGALES DE TRUMP

En un caso de gran repercusión mediática en 2020, Hellerstein ordenó la liberación del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, después de que el Departamento de Justicia de Trump intentara revocar su confinamiento domiciliario y devolverlo a la cárcel.

Hellerstein concluyó que el Gobierno de Trump estaba tomando represalias contra Cohen por escribir un libro.

En 2023, Hellerstein denegó una petición de Trump para trasladar a un tribunal federal su caso penal de Nueva York relacionado con un pago para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Trump fue juzgado en un tribunal estatal y declarado culpable de 34 delitos graves.

En mayo de 2025, Hellerstein rechazó un intento del Gobierno de Trump de utilizar una ley de guerra para enviar a presuntos miembros de pandillas a Venezuela, diciendo que a los hombres se les había denegado indebidamente su derecho a ser juzgados.

"Esto es Estados Unidos de América", dijo. "Se está expulsando a personas del país por sus tatuajes". (Información de Jan Wolfe; edición de Noeleen Walder, Howard Goller y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)