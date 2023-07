A un año de los juegos olímpicos de parís, ucrania reevalúa amenaza de boicot

Por Margaryta Chornokondratenko

KIEV, 26 jul (Reuters) - Kiev podría retirar su amenaza de boicot a los Juegos Olímpicos de París del próximo año si los atletas de Rusia y Bielorrusia, aliados en la guerra de Ucrania, compiten bajo una bandera neutral en lugar de con sus colores nacionales, dijo a Reuters el ministro de Deportes ucraniano.

Vadym Huttsait declaró que no se había tomado ninguna decisión para suavizar la postura de Ucrania, pero indicó que Kiev podría estar dispuesta a dar marcha atrás en una política que probablemente excluiría a los atletas ucranianos de los Juegos de verano.

En abril, Ucrania prohibió a sus equipos deportivos nacionales competir en pruebas olímpicas, no olímpicas y paralímpicas con atletas de Rusia y Bielorrusia, independientemente de la bandera bajo la que compitan los atletas de esos países.

"Hemos iniciado conversaciones con los presidentes de las federaciones, con las propias federaciones, con los deportistas", dijo refiriéndose a la propuesta de bandera neutral para los atletas rusos y bielorrusos.

"Si esto ocurre, ¿participaremos o no? La decisión aún no se ha tomado, y por tanto no hay que suavizarla todavía", destacó.

La invasión de Rusia a Ucrania ha causado decenas de miles de muertos, destruido ciudades, desarraigado a millones de personas y golpeado la economía. Las tropas rusas utilizaron Bielorrusia como base para su frustrado ataque a Kiev al principio de la invasión.

Algunos atletas ucranianos condenaron la prohibición general de competir contra rusos y bielorrusos como una herida autoinfligida que privaría a Kiev de representación y a sus estrellas deportivas de sus carreras.

Huttsait declaró a Reuters que la elección era extremadamente difícil, y que la decisión original seguía vigente, pero se estaba debatiendo.

"No podemos estar junto a ellos (los rusos), pero por otro lado estamos castigando a nuestros deportistas si no pueden competir", sostuvo.

El funcionario declaró que la última vez que habló con el COI fue hace tres semanas y que trató de convencer a la entidad de que rusos y bielorrusos no pueden competir en los Juegos Olímpicos mientras se bombardean ciudades ucranianas.

El COI, que dice tener que "gestionar una realidad compleja", ha condenado la invasión rusa de Ucrania, pero afirma que no se debe castigar a los atletas por sus pasaportes. Se espera que el organismo olímpico permita a rusos y bielorrusos competir bajo bandera neutral. (Reporte de Margaryta Chornokondratenko, escrito por Max Hunder. Editado en español por Javier Leira)

Reuters