a venezolanos deportados a el salvador por eeuu se les negó debido proceso: parlamento

CARACAS, 17 mar (Reuters) - A los venezolanos deportados a El Salvador por parte de Estados Unidos el fin de semana se les ha negado el debido proceso, dijo el lunes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien destacó que no está probado o demostrado que hayan cometido delitos en ninguno de esos países.

El Gobierno del presidente Donald Trump utilizó las facultades de la Ley de Enemigos Extranjeros usada únicamente en tiempos de guerra para deportar rápidamente a más de 200 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a pesar de que una orden judicial que lo prohibía.

"Los venezolanos que fueron llevados a El Salvador no han cometido delitos en El Salvador (...) Tampoco han cometido, o al menos no se ha demostrado, delitos en Estados Unidos. Se les ha negado el derecho al debido proceso, que hablen ante un juez", dijo Rodríguez ante periodistas.

Rodríguez dijo que la ley que permite la deportación de los venezolanos es una "infamia" que viola los derechos humanos. Es "una ley que soporta una criminalización de la migración, si eres migrante eres criminal, sin dirimir en un tribunal", agregó el diputado, quien denunció que a los venezolanos deportados a El Salvador "los montan en unos aviones, los empujan y patean. Son llevados a su sitio de secuestro con un fin económico".

De los migrantes retornados a Venezuela, en cuatro vuelos desde inicios de febrero, sólo 16 tenían cuentas pendientes con la justicia y ninguno de los 609 que volvieron son del Tren de Aragua, dijo el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en una declaración transmitida por la televisora estatal.

"No tienen ningún delito en los Estados Unidos ¿Si cometieron un delito, por qué no los juzgan?, ¿por qué no hay un juicio en los Estados Unidos?", agregó.

Rodríguez también dijo que planteará al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que emita una solicitud o recomendación para que ningún venezolano viaje a Estados Unidos, porque no es un sitio seguro, e instó a los venezolanos que han migrado a regresar.

"Haremos todo lo posible para que nuestros compatriotas regresen a casa. Vamos a mandar todos los aviones que tengamos a buscar a los venezolanos", señaló.

