A400 del Ejército del Aire despega mañana desde Jordania para lanzar 12.000 kilos de alimentos a Gaza

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El avión A400 que ha preparado el Gobierno con 12.000 kilos de alimentos para ayudar a paliar la hambruna que se vive en Gaza sale este viernes desde Jordania para sobrevolar la Franja, donde lanzará con ayuda de 34 paracaídas 5500 raciones de comida, que servirán para alimentar a 11.000 palestinos. En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha detallado que el avión cargado con 12 toneladas de alimentos de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) despegará este viernes, 1 de agosto, desde Jordania en dirección a Gaza, tras salir el jueves desde la Base Aérea de Zaragoza. Se lanzarán sobre Gaza unas 5500 raciones de comida, que pueden alimentar a unas 11.000 personas, según cálculos de Exteriores, y que se suman a los camiones con ayuda humanitaria española que esperan en la frontera. Para sortear el bloqueo terrestre, el Ejército del Aire lanzará los alimentos a la población gazatí mediante el uso de 24 paracaídas. Este envío de ayuda urgente, coordinado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECID, y el Ministerio de Defensa, forma parte de los esfuerzos de España por responder "de manera urgente y eficaz a la catástrofe humanitaria" que sufre la Franja. Como ha señalado el propio Albares, es "una gota en el océano" que espera que sirva "para aliviar la hambruna inducida por Israel en Gaza". "Lo que está ocurriendo en Gaza debe terminar ya y no puede volver a repetirse", ha reiterado Albares, quien insiste en que la ayuda humanitaria debe entrar de forma regular, suficiente y segura de acuerdo con los estándares internacionales, y que la única vía para evitar el colapso humanitario pasa por poner fin a la guerra e implementar una solución política duradera basada en la existencia de dos Estados. "Hambruna inducida" por Israel Para el ministro Albares, "la hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza para la humanidad". "Hablamos de muertes diarias por hambre, de 100.000 niños y 40.000 bebés en riesgo de muerte. Israel debe permitir ya el paso permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria posible", ha añadido. En este sentido, el jefe de la diplomacia española ha añadido que en este momento "tan difícil, tenemos que movilizarnos, no mañana o la semana que viene, sino ahora", asegurando que "España es el país de la comunidad internacional que más ha hecho por Palestina. Lo hacemos por justicia y por humanidad". Además, el ministro ha exigido un alto al fuego que permita la distribución de la ayuda en Gaza siguiendo los principios humanitarios y de neutralidad. Así lo reiteré esta semana en la Conferencia por la solución de los dos Estados, en Nueva York, en la ONU, donde animé además a los países que aún no han reconocido a Palestina a seguir los pasos de España, como hicimos en mayo de 2024, para proteger la solución de dos Estados", ha insistido el ministro, que cree que "esto no va de bandos, va de vidas" y que "es el momento de pasar de las palabras a la acción".