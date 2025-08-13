Aagesen no prevé visitar por ahora zonas afectadas por incendios y reivindica el "conocimiento del territorio" de Puente

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha adelantado que por el momento no tiene previsión de visitar las diferentes zonas afectadas por los incendios forestales alegando que está centrando sus esfuerzos en la colaboración con las comunidades, a la vez que ha reivindicado el "conocimiento del territorio" que, a su juicio, tiene el ministro Óscar Puente en medio de la polémica por sus tuits.

“En este momento estamos centrados en que toda esa ayuda esté disponible y que esté siempre al servicio de las comunidades autónomas para las distintas necesidades que están aflorando en este momento”, ha señalado Aagesen en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si tiene previsto acudir a algún punto afectado por los incendios.

Eso sí, la vicepresidenta Aagesen ha precisado que tanto ella como cualquier miembro del Gobierno central se trasladarán a cualquier lugar donde pueda ser "útil" y "siempre que sea positivo".

En este punto, ha defendido la actuación del Gobierno, recordando que este martes se convocó el Comité Estatal de Coordinación y Dirección "para evaluar y para tener un sistema de monitorización y coordinación conjunto por parte de la Administración".

“La prioridad también desde los servicios disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica es la extinción. Si mi presencia es necesaria, va a colaborar y va a ayudar, siempre estoy disponible, por supuesto. Pero yo creo que ahora toca que los profesionales puedan trabajar en esa extinción, evitar cualquier tipo de distracción”, ha añadido.

En cuanto a la controversia con los tuits del ministro de Transportes, Óscar Puente, la vicepresidenta tercera ha evitado entrar en "polémicas", aunque ha puesto en valor el "conocimiento del territorio" del exalcalde de Valladolid.

“Mi forma de reaccionar ante lo que está ocurriendo en toda España es unidad, coordinación y trabajar de la mano para conseguir la extinción”, ha añadido.