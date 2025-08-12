Aagesen sigue "al minuto" la evolución de los incendios en España

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen "está siguiendo al minuto la evolución de los incendios" que se están produciendo en las últimas horas en España, según han comentado fuentes del Ministerio a Europa Press. Precisamente, el Ministerio del Interior ha elevado a 1 la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos de España con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.

Sobre las 2.00 horas de este martes, la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha declarado la Fase de Preemergencia del PLEGEM ante los numerosos incendios forestales activos que requieren la movilización de recursos de la Administración General del Estado. Tras elevar la situación operativa, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha iniciado un procedimiento de comunicación reforzada con los Centros de Emergencia de las distintas comunidades afectadas por estos incendios para poder realizar un seguimiento integral y prevenir con más precisión su posible evolución.

Además, Barcones ha convocado para las próximas horas una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) que contará con la presencia, entre otros, de la directora general de Biodiversidad de Miteco, María Jesús Rodríguez de Sancho, y una de las subdirectoras. Mientras, las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire de Transición Ecológica están apoyando a las comunidades autónomas en la extinción de los incendios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia.

En concreto, Transición Ecológica ha enviado a los fuegos de Benuza (León), Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Navalmorejo (Toledo), Tarifa (Cádiz), Chandrexa de Queixa y Maceda (Ourense) a un helicóptero MIKE de La Almoraima, un anfibio FOCA de Torrejón y otro de Málaga. A su vez, también ha desplazado a una brigada helitransportada tipo 1 de Pinofranqueado, otra de Tabuyo del Monte, dos LIMA de Las Minas, un avión ALFA de Rosinos, un helicóptero MIKE de Plasencia de Cáceres, un helicóptero KILO de Huelma, dos anfibio FOCA de Labacolla y otro de Talavera la Real.