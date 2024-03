Los ángeles (ap) — el lineman defensive aaron donald anunció el viernes su retiro de la nfl tras una sobresaliente trayectoria de 10 años con los rams de los ángeles.

Donald, de 32 años y tres veces ganador del premio AP al mejor jugador defensivo de la liga, hizo el sorpresivo anuncio en sus redes sociales.

Cumplió toda su carrera con los Rams, el equipo que le tomó en la primera ronda del draft de 2014 procedente de Pitt.

Oriundo de Pittsburgh, Donald fue seleccionado 10 veces al Pro Bowl y en ocho para el equipo ideal All-Pro de la liga. Fue consagrado como el mejor jugador defensivo de la NFL en 2017, 2018 y 2020.

“A lo largo de mi carrera, lo he dado todo al fútbol americano, tanto mental como físicamente — los 365 días del año los dediqué a convertirme en el mejor jugador posible”, dijo Donald en el mensaje que difundió en las redes sociales. “Respeté este juego como ningún otro y tengo la suerte de completar mi carrera en la NFL con la misma franquicia que me seleccionó. Son muy poco los jugadores que son reclutados por equipo, ganas un campeonato mundial con ese equipo y te retiras on ese equipo. Bajo ningún concepto puedo restar mérito a eso".

Si bien su estatura era pequeña con respecto a otros tackles defensivos destacados, Donald aprovechó al máximo su dinamismo y sagacidad para generar zozobra en las defensas rivales durante su carrera.

Fue el líder de la defensa de los Rams durante su estancia, a menudo provocando que los oponentes no pudieran hacer doble marcación a sus compañeros. Totalizó 111 derribos de quarterback, un récord para la franquicia, y la tercera mayor cantidad entre los jugadores activos.

Su momento cumbre fue en la victoria de los Rams en el Super Bowl de 2021, encargándose de aplicar la presión que hizo que Joe Burrow, el quarterback de Cincinnati, lanzara un pase incompleto por el medio en la última jugada de los Bengals. Los Ángeles acabó imponiéndose 23-20 en el Super Bowl 56.