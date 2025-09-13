Aaron Judge conecta su jonrón 362 para superar a Joe DiMaggio como 4° en la historia de los Yankees

Aaron Judge, toletero de los Yankees de Nueva York, conectó el cuadrangular número 362 en su carrera el viernes, para romper un empate con Joe DiMaggio, y quedar en solitario como el cuarto mejor jonronero en la historia de la franquicia.

Un juego después de que Judge bateó dos jonrones para empatar a DiMaggio bajo la mirada del presidente Donald Trump en el Yankee Stadium para conmemorar el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el capitán de los Yankees prendió el segundo lanzamiento que vio de Lucas Giolito en la primera entrada, para enviar la pelota sobre el Monstruo Verde y hacia Lansdowne Street.

El batazo de 468 pies le dio a Nueva York una ventaja de 1-0 sobre Boston. Los enconados rivales luchan por una mejor posición en los playoffs. Los Yankees comenzaron la noche con una ventaja de medio juego sobre los Medias Rojas en la División Este de la Liga Americana, detrás del líder Toronto.

Boston y Nueva York ocupan actualmente puestos que les otorgarían pasajes de comodín.

Judge alcanzó los 362 jonrones en su juego número 1130. DiMaggio jugó 1736 juegos y conectó su último jonrón el 28 de septiembre de 1951, al final de una carrera de 13 años que fue interrumpida durante tres temporadas porque prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial.

El 47º jonrón de la temporada por parte de Judge elevó su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas, a 0,324.

Judge rompió un empate con el receptor del Salón de la Fama Yogi Berra en el quinto lugar de la lista de carreras de Nueva York el martes por la noche. Babe Ruth conectó 659 de sus 714 jonrones con los Yankees. Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) son los otros Yankees por delante de Judge. _____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.