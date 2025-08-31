Aaron Judge empata con Yogi Berra en el quinto lugar de jonrones en la historia de los Yankees

CHICAGO (AP) — Cuando Aaron Judge regresó al dugout después de su jonrón en la primera entrada, el manager de los Yankees, Aaron Boone, gritó "¡Yogi!" en dirección a su estrella bateadora.

Yogi, de hecho.

Judge se colocó en un empate con el receptor del Salón de la Fama Yogi Berra por el quinto lugar en la historia de la franquicia cuando conectó su jonrón número 358 de su carrera durante la derrota del domingo 3-2 ante los Medias Blancas de Chicago.

“No conseguir (la victoria) duele un poco”, dijo Judge, "pero sabes, tener la oportunidad de empatar con uno de los más grandes, si no el más grande Yankee en jonrones, es bastante especial. La forma en que Yogi jugó el juego, lo que significó para estas rayas, sabías cuánto significaba para él ser un Yankee de Nueva York. Yo siento lo mismo.

"Me siento honrado de usar esta camiseta, así que es bastante genial estar en esa lista con él".

Judge conectó un cutter con cuenta de 0-2 de Martín Pérez profundo al centro para un jonrón solitario con un out. El cuadrangular 43 de la temporada de Judge tuvo una velocidad de salida de 112,6 millas por hora y viajó 426 pies.

Intentó otro jonrón en la tercera entrada, pero su batazo golpeó la barda en el centro para un doble. También conectó un sencillo en la quinta y salió elevado para el último out de la séptima.

Bateando con un corredor a bordo con un out en la novena, voló al centro.

“Simplemente falló el último”, dijo Boone. “Pensé que hizo el movimiento correcto en el lanzamiento. Parecía que consiguió un colgador allí que pensé que le puso un gran swing. Se quedó un poco debajo y lo golpeó directamente en el aire. Así que esas cosas pasan”.

El Judge de 33 años también conectó un jonrón solitario en la victoria de Nueva York en 11 entradas en Chicago el sábado por la noche. El dos veces MVP de la Liga Americana y siete veces All-Star bateó .241 (20 de 83) con seis jonrones, 12 carreras impulsadas y un porcentaje de embasado de .417 en 24 juegos en agosto.

Lo próximo para Judge y los Yankees son cuatro series consecutivas contra contendientes de playoffs, comenzando con el inicio de una serie de tres juegos en Houston el martes por la noche.

“Eso es lo que queremos”, dijo Judge, quien firmó un contrato de 360 millones por nueve años con Nueva York en diciembre de 2022. “Se está acercando al final. Queremos jugar contra los mejores equipos y especialmente acercándonos al tramo final aquí hacia la postemporada, de eso se trata todo esto”.

Los miembros del Salón de la Fama Babe Ruth (659 jonrones), Mickey Mantle (536), Lou Gehrig (493) y Joe DiMaggio (361) están en la cima de la lista de jonrones de carrera de los Yankees.

