Aaron Ramsey, nuevo astro de Pumas, enfrenta un enemigo invisible en Ciudad de México: la altitud

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un enemigo invisible espera al excentrocampista del Arsenal y la Juventus Aaron Ramsey en Ciudad de México: la altitud. Ramsey fue presentado el jueves como nuevo jugador de los Pumas de la UNAM, que juegan sus partidos en casa en el Estadio Olímpico, ubicado a una altitud de 2240 metros sobre el nivel del mar. El torneo Apertura mexicano comienza la próxima semana, aunque los Pumas no jugarán su primer partido en casa sino hasta el 20 de julio. "La altitud es algo a lo que definitivamente tengo que acostumbrarme. Estoy bien en este momento, necesito dar los siguientes pasos y, con suerte, estaré en la cancha lo antes posible para ayudar a mis compañeros", informó Ramsey en una conferencia de prensa. "Espero que sea muy pronto". El martes, Ramsey, de 34 años, llegó a Ciudad de México para su examen médico y firmó su contrato de un año el jueves. "Esta liga es muy técnica, con grandes jugadores y, en los últimos tiempos, realmente he intentado obtener tanta información como pude de ciertas personas", añadió el galés. "Ya sabes, de internet y cosas así". Pumas es considerado uno de los cuatro equipos más populares del país, aunque no ha ganado un título desde el torneo Clausura 2011. "He tenido presión a lo largo de mi carrera. He jugado para algunos de los mejores equipos del mundo, y hay una expectativa de ganar", dijo Ramsey. "Estoy seguro de que aquí no es diferente, así que sé lo que este club puede hacer, y espero poder aportar mi parte para tener éxito". Ramsey finalizó los últimos tres partidos de la temporada 2024-25 como entrenador interino del Cardiff City después de que el equipo descendió de la Championship a la League One en Gales. Con 86 apariciones para la selección galesa, el centrocampista ayudó a su país a alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2016. Ramsey ha dicho anteriormente que espera seguir jugando para la selección nacional mientras intenta llegar a la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.