Aaron Rodgers está “casi seguro” de que la temporada 2025 será su última en la NFL

Aaron Rodgers está "bastante seguro" de que la temporada 2025, su primera con los Steelers de Pittsburgh, será su última en la NFL, afirmó el martes el quarterback de 41 años.

El quarterback, que ha sido elegido cuatro veces MVP de la liga, firmó un contrato de un año con Pittsburgh a principios de este mes después de dos temporadas marcadas por lesiones con los Jets de Nueva York. El salario base de Rodgers será de US$13,65 millones y podría ganar hasta 19,5 millones con incentivos, según Spotrac.

"Estoy bastante seguro de que esto es todo. Por eso solo hicimos un contrato de un año. Los Steelers no necesitaban añadir más años ni nada", dijo Rodgers en el programa de radio "The Pat McAfee Show". "Esto realmente se trata de terminar con mucho amor, diversión y paz para la carrera que he tenido".

Rodgers acordó firmar con Pittsburgh después de sostener conversaciones con el entrenador Mike Tomlin durante algunos meses, caracterizando la decisión durante el reciente minicampamento de los Steelers como "lo mejor para mi alma".

"Ha sido un largo recorrido y lo he disfrutado, y qué mejor lugar para terminar que en una de las franquicias emblemáticas de la NFL, con Mike Tomlin y un gran grupo de liderazgo y grandes chicos y una ciudad que espera que ganes", dijo Rodgers el martes.

Rodgers también explicó por qué no ha revelado más detalles sobre su reciente matrimonio con una mujer a la que ha identificado solo por su primer nombre, Brittani.

"He vivido en el ojo público durante 20 años. Tuve relaciones públicas. ¿Cómo resultó eso? Tuve personas filtrando información de mi hogar y filtrando historias de que compramos una casa juntos. Tuve personas llamando a los paparazzi", dijo. "No quería nada de eso, no me gustó nada de eso, y ahora estoy con alguien que es privada, que no quiere estar en el ojo público, que no se inscribió para ser una celebridad, no quiere ser parte de eso".

No espera que eso cambie cuando se retire.

"Cuando todo esto termine, será como Keyser Soze. No me verás", dijo Rodgers. "No voy a estar en el ojo público".

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.