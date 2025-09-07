Aaron Rodgers lanza pase de touchdown en su debut con Steelers tras abucheos de fans de Jets

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Aaron Rodgers se sintió como en casa con un pase de touchdown en su primera serie con los Steelers de Pittsburgh.

Bueno, después de los abucheos de los fanáticos de los Jets de Nueva York y la captura en la primera jugada.

Después de que Nueva York se fue arriba 3-0, Rodgers salió al campo por primera vez con los Steelers y los fanáticos de los Jets en las gradas del MetLife Stadium —quienes una vez lo aclamaron— lo recibieron con una fuerte ronda de abucheos.

Rodgers debutó con Pittsburgh el domingo para comenzar su 21er temporada en la NFL después de un período de dos años con los Jets que incluyó sueños de Super Bowl y resultados mayormente decepcionantes.

En su primer snap —no jugó en la pretemporada— fue capturado por su excompañero Quinnen Williams.

Pero luego Rodgers se puso a trabajar en una serie eficiente, combinando pases y carreras antes de rodar hacia su derecha y encontrar al tight end Ben Skowronek completamente desmarcado para un touchdown de 22 yardas que le dio a Pittsburgh una ventaja de 7-3 con 3:38 minutos restantes en el primer cuarto.

Rodgers corrió hacia la zona de anotación con el resto de los jugadores de los Steelers para celebrar la anotación —su primera en negro y dorado.

Los Jets liberaron a Rodgers durante la temporada baja cuando el nuevo régimen del entrenador Aaron Glenn y el gerente general Darren Mougey decidieron tomar un rumbo diferente en la posición de mariscal de campo. Tanto Rodgers como los Jets minimizaron cualquier ángulo de venganza antes del juego.

Durante el calentamiento dos horas antes del inicio, Rodgers, vistiendo una gorra negra y una sudadera negra y dorada de los Steelers, fue recibido por varios de sus excompañeros y recibió grandes abrazos del corredor Breece Hall, el mariscal de campo suplente Tyrod Taylor, el tackle defensivo Quinnen Williams y el linebacker Jermaine Johnson, entre otros.

Rodgers es la figura principal en el enfrentamiento de apertura de la temporada, y con razón. Después de todo, su intercambio a los Jets durante la temporada baja en 2023 los convirtió en contendientes instantáneos al campeonato y un tema constante de conversación.

Pero cuatro jugadas después de su debut en Nueva York Rodgers se desgarró el tendón de Aquiles izquierdo y los sueños de Super Bowl de los Jets se desvanecieron de inmediato.

Rodgers regresó la temporada pasada y lanzó 28 pases de touchdown para 3897 yardas aéreas, ambas cifras lo colocaron en el tercer lugar histórico de la franquicia en una temporada.

Pero le faltó movilidad al inicio y luego lidió con algunas lesiones adicionales en las piernas, incluida una dolencia significativa en el tendón de la corva.

La ofensiva de los Jets luchó por producir con Rodgers y la defensa fue una sombra de su antiguo dominio que les costó sus trabajos tanto al gerente general Joe Douglas como al entrenador Robert Saleh en medio de una temporada de 5-12.

En lo que resultó ser su última aparición con Nueva York, Rodgers lanzó un máximo de temporada de cuatro pases de touchdown en la victoria sobre Miami el cinco de enero en el Estadio MetLife. Se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NFL en alcanzar 500 pases de touchdown en temporada regular en ese juego.

Los Jets le informaron en febrero que sería liberado y Rodgers luego hizo evidente su descontento con cómo el equipo manejó su salida. Cuatro meses después firmó un contrato de un año por US$13,65 millones con los Steelers.

Ahora enfrentará a Justin Fields, quien fue el titular de Pittsburgh a principios de la temporada pasada y llevó a los Steelers a iniciar el año con marca de 4-2 antes de ceder su lugar a un Russell Wilson saludable. Fields firmó un contrato de dos años por US$40 millones con los Jets en marzo.

El juego marca la primera vez en la historia de la NFL que los mariscales de campo en la primera semana en ambos lados se enfrentan a los equipos para los que comenzaron el partido inaugural de la temporada el año anterior.

Rodgers y Fields también son el séptimo y octavo mariscal de campo en general en hacerlo, según Sportradar.

