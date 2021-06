Aaron Rodgers no asiste a primer minicampamento obligatorio

GREN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El wide receiver de los Packers Davante Adams se abstuvo de pronosticar si Aaron Rodgers le enviará pases este otoño.

El tackle ffensivo David Bakhtiari, que protege el lado ciego de Rodgers, tampoco se aventuró a hacer un vaticinio sobre el futuro del actual Jugador Más Valioso de la NFL en Green Bay.

Rodgers no asistió el martes a la primera sesión del minicampamento obligatorio de Green Bay, en la desavenencia más reciente entre el equipo y su quarterback, tres veces nombrado como el jugador más valioso de la NFL. Rodgers tampoco había participado en las actividades del equipo organizadas voluntariamente que le alteraron su rutina habitual en la pretemporada.

“Francamente no tengo previsiones”, declaró Adams el martes. “Sólo apoyo a mi compañero y que las cosas sigan su curso. Obviamente rezo porque regrese. Todos lo queremos de vuelta. Creo que todos en este edificio tienen el mismo parecer, pero yo sólo controlo lo que está a mi alcance. No tengo capacidad de controlar lo que está ocurriendo en esta situación”.

Adams y sus compañeros receptores Allen Lazard, Marquez Valdes-Scantling, Devin Funchess y Equanimeous St. Brown asistieron en pleno a la práctica este martes, después de no participar en actividades organizadas por el equipo.

Los Packers tienen la opción de multar a Rodgers con poco más de 93.000 dólares si falta a las tres sesiones de minicampamento de esta semana sin un justificante. El entrenador de los Packers Matt LaFleur se abstuvo de opinar si estaba justificada la ausencia de Rodgers.

“Eso es un asunto del equipo que mantendremos siempre en la confidencialidad entre nosotros y el jugador”, declaró laFleur.

Rodgers ha estado toda su carrera con los Packers, que lo seleccionaron en el turno 24to general en el draft de 2005. Sin embargo, su futuro con el equipo es incierto desde que ESPN informó horas antes del draft de este año que Rodgers no desea regresar a Green Bay.

Esto incluso ha dejado a sus compañeros más cercanos preguntándose qué sigue.

“Sólo sé lo que los demás”, declaró Bakhtiari. “Creo que a medida que pase el timpo, se despejará el asunto y lo sabremos. Aaron va a hablar cuando quiera hacerlo. Los Packers y las personas que toman decisiones van a conversar con nosotros cuando deseen hacerlo y nos dirán lo que está sucediendo. Aparte de eso, esto es a puertas cerradas y esta fuera de nuestro control”.

Rodgers se abstuvo de hacer declaraciones sobre su futuro en una entrevista con ESPN transmitida el 24 de mayo aunque habló de sus frustraciones con la organización.

“Me parece que a veces las personas olvidan lo que en verdad hace a una organización”, señaló Rodgers. “La historia es importante, el legado de tantas personas que a uno lo han precedido. Pero la gente, es el aspecto más importante. La gente hace a una organización. La gente hace un negocio, y a veces eso se olvida. La cultura se construye ladrillo por ladrillo, los cimientos los construye la gente, no la organización, no el edificio, no la corporación. Eso lo construye la gente".

Los otros quarterbacks en la plantilla de Green Bay son Jordan Love, primer seleccionado en la primera ronda del draft en 2020, Blake Bortles, y Kurt Benkert. Los Packers contrataron a Bortles y Benkert hace un mes.

LaFleur y el gerente general Brian Gutekunst han dicho que quieren de regreso a Rodgers. Gutekunst ha dicho que no canjeará a Rodgers, a quien aún le restan tres años en su contrato.

AP