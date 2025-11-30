Aaron Rodgers sale brevemente del juego entre Steelers y Bills tras golpe de Joey Bosa

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers abandonó brevemente el partido de Pittsburgh contra Buffalo al inicio del tercer cuarto para ser revisado por una lesión después de ser derribado por Joey Bosa, un golpe que dejó al quarterback de los Steelers, de 41 años, con la nariz ensangrentada.

Rodgers, quien está jugando con una muñeca izquierda rota, fue golpeado fuertemente por Bosa en la primera jugada de la segunda mitad. El quarterback soltó el balón y el esquinero de los Bills, Christian Benford, lo recuperó y corrió 17 yardas para un touchdown que puso a su equipo por delante.

Rodgers quedó boca abajo en el césped del Acrisure Stadium antes de levantarse y trotar hacia la línea lateral. Sacudió su mano derecha antes de entrar en la tienda médica para ser evaluado. Permaneció en la tienda durante unos diez minutos, pero regresó para la siguiente serie ofensiva de Pittsburgh con un vendaje en la nariz.

Mason Rudolph ocupó su lugar durante la breve ausencia de Rodgers y lanzó una intercepción que los Bills convirtieron en puntos cuando Josh Allen conectó con Keon Coleman para un touchdown.

