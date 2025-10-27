Aaron Rodgers y los Steelers caen en la reunión del QB con Green Bay; Love lidera victoria 35-25

PITTSBURGH (AP) — Jordan Love pasó para 360 yardas y tres touchdowns para superar a su antiguo mentor Aaron Rodgers y los Packers de Green Bay superaron 35-25 a los Steelers de Pittsburgh el domingo por la noche.

Rodgers, de 41 años, quien ganó cuatro veces el premio a Jugador Más Valioso de la NFL y un Super Bowl en 18 temporadas con los Packers antes de que el equipo le diera las riendas de la ofensiva a Love en 2023, completó 24 de 36 pases para 219 yardas y dos anotaciones, pero hizo poco en la segunda mitad mientras los Steelers (4-3) perdieron su segundo partido consecutivo.

Seleccionado en 2020 para ser el eventual sucesor de Rodgers antes de ser elevado a titular tres años después, Love armó una segunda mitad casi perfecta mientras Green Bay (5-1-1) se mantuvo en la cima de la división Norte de la Conferencia Nacional.

Love, de 27 años, quien acredita a Rodgers por jugar un papel fundamental en su desarrollo, hizo una sólida impresión de Rodgers en su mejor momento, particularmente después del medio tiempo. Love completó sus primeros 16 pases después del descanso, dos de ellos para anotaciones, mientras los Packers borraron un déficit de nueve puntos para ganar en Pittsburgh por primera vez desde 1970.

El ala cerrada Tucker Kraft atrapó siete pases para un récord personal de 143 yardas y dos touchdowns. Josh Jacobs corrió solo 33 yardas, pero su carrera de anotación de tres yardas en la primera jugada del cuarto período puso a los Packers arriba de manera definitiva mientras la defensiva de Pittsburgh tropezaba una vez más, nueve días después de ser destrozada por Joe Flacco en una derrota en Cincinnati.

