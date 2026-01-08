AB Foods advierte sobre sus beneficios por los problemas de Primark y el débil consumo en EEUU

Por Yadarisa Shabong

8 ene (Reuters) - Associated British Foods advirtió de que sus beneficios anuales caerían tras la fuerte ralentización de su cadena de moda Primark y el debilitamiento de la demanda en Estados Unidos que afectó a sus negocios de alimentación, lo que hacía caer sus acciones un 10% el jueves.

La advertencia sobre los beneficios pone de relieve la creciente presión que sufren los minoristas y los fabricantes de alimentos envasados, a medida que los compradores de Europa y Estados Unidos reducen sus gastos en un escenario de persistentes presiones sobre el coste de la vida.

Las ventas en tiendas comparables de Primark cayeron un 2,7% en las 16 semanas hasta el 3 de enero, por debajo de las previsiones, según AB Foods. El crecimiento en Reino Unido se vio contrarrestado por la debilidad en Europa y un entorno minorista "volátil" en EEUU que mermó la confianza y la afluencia.

AB Foods dijo que los fuertes descuentos en Primark para liquidar existencias en un contexto de demanda difícil habían reducido los márgenes.

"Esperamos que las difíciles condiciones comerciales continúen a corto plazo", dijo George Weston, consejero delegado de la empresa, quien añadió que se han puesto en marcha planes para mejorar los resultados en Europa.

El beneficio de explotación ajustado y el beneficio por acción del grupo se sitúan ahora por debajo de los niveles del año pasado. Anteriormente había previsto un crecimiento de los beneficios para 2026.

La empresa británica, cuyo negocio de alimentación fabrica productos que van desde el azúcar hasta ingredientes de panadería, ha estado sopesando una escisión de Primark después de informar en noviembre de una caída en los beneficios de todo el año, impulsada principalmente por la debilidad de su unidad de azúcar.

El jueves, mantuvo sus perspectivas para el azúcar y la agricultura, pero recortó las previsiones para la alimentación y los ingredientes, citando la inesperada debilidad de la demanda estadounidense de aceites de cocina e ingredientes de panadería. (Información de Yadarisa Shabong en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)