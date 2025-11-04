AB Foods dice que podría escindir la cadena de moda Primark

Por James Davey

LONDRES, 4 nov (Reuters) - Associated British Foods podría separar sus tiendas de moda Primark de sus negocios de alimentación, dijo la empresa el martes, al tiempo que informaba de una caída del 13% en el beneficio de todo el año impulsado por un débil rendimiento en su unidad de azúcar.

Además de Primark, que cuenta con 475 tiendas en 18 países, el grupo posee marcas de alimentación como Ovaltine, Ryvita y Twinings, así como importantes negocios de azúcar, agricultura e ingredientes.

AB Foods dijo que el consejo de administración ha estado revisando la estructura del grupo con vistas a maximizar el valor a largo plazo.

"Aunque no se ha tomado ninguna decisión, el resultado de esta revisión puede llevar a que el consejo decida llevar a cabo una separación de los negocios de Primark y Alimentos", dijo, y añadió que Rothschild & Co había estado ayudando al consejo con la revisión.

PRIMARK ES EL PRINCIPAL CONTRIBUYENTE AL BENEFICIO OPERATIVO DEL GRUPO

Primark representó el 65% del beneficio operativo del grupo en el ejercicio hasta el 13 de septiembre, lo que, basándose en la capitalización bursátil actual del grupo de 16.300 millones de libras (US$21.900 millones), indicaría un valor para Primark de unos 10.600 millones de libras.

El consejero delegado, George Weston, que durante años ha defendido la estructura de conglomerado del grupo, dijo que esperaba que la revisión —que lleva en marcha "varias semanas"— concluyera en abril de 2026, cuando el grupo presente los resultados del primer semestre.

"No estaríamos anunciando esta revisión si no pensáramos que hay bastantes probabilidades de que se lleve a cabo", dijo Weston a Reuters.

"Pero hay una serie de cuestiones que podemos investigar ahora que podrían hacernos pensar que mantenerlas juntas

El grupo dijo que la revisión se estaba llevando a cabo en consulta con su mayor accionista, Wittington Investments, que seguía comprometido a mantener la propiedad mayoritaria de ambos negocios.

Wittington, controlada por la familia Weston, posee el 58,8% del capital de la empresa, según datos de LSEG.

(1 dólar = 0,7451 libras) (Información de James Davey; edición de Paul Sandle y Jan Harvey; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)