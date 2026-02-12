AB InBev obtiene resultados positivos en 2025 pese a caída en volumen de venta

La cervecera belga-brasileña AB Inbev, número uno mundial del sector con sus grandes marcas como Budweiser, Stella Artois y Corona, tuvo resultados positivos en 2025 pese a una baja en su volumen de ventas, impulsada por su estrategia de subida de gama.

La empresa con sede en Bélgica reportó un aumento de 16,8% en su beneficio neto a US$6.837 millones para el año completo, según un comunicado divulgado el jueves.

Solo en el cuarto trimestre, ese indicador subió 60,6% a US$1.959 millones.

El excedente bruto de explotación (Ebitda) aumentó 4,9% en 2025 hasta los US$21.223 millones, superando las expectativas de los analistas, que promediaban 4,7%.

Esos resultados se dieron pese a una caída en el volumen de venta de cerveza, de 2,6% en todo el grupo.

Esa cifra refleja las caídas registradas en la mayoría de las regiones geográficas, especialmente en Norteamérica (-3,9%), Sudamérica (-3,8%) y Asia Pacífico (-6,2%).

Pero las reducciones fueron más que compensadas por el desarrollo de marcas premium y variantes con mayores márgenes, así como de cervezas sin alcohol en ciertos mercados, como Estados Unidos, para reflejar los cambios de hábitos de los consumidores.