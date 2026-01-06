AB InBev recompra 49,9% en plantas estadounidenses por US$ 3.000 millones

6 ene (Reuters) - Anheuser-Busch InBev recomprará una participación del 49,9% en sus plantas de envases metálicos en Estados Unidos por unos US$ 3.000 millones, informó el martes la primera cervecera mundial.

AB InBev indicó en un comunicado que la opción de recompra se financiará con efectivo disponible y que espera cerrar la operación en el primer trimestre de este año.

Se espera que la operación genere beneficios por acción en el primer año.

El grupo había vendido la participación a un grupo de inversores institucionales liderados por la empresa de capital riesgo Apollo Global Management en 2020 por US$ 3.000 millones. (Reporte de Alessandro Parodi; edición de Christian Schmollinger; editado en español por Tomás Cobos)