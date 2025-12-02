Abad (UPTA) ve un "despropósito" en la marcha atrás del Gobierno con Verifactu: "Genera desconfianza"

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha calificado este martes como un "despropósito" que el Gobierno haya decidido aplazar un año la entrada en vigor del sistema de la Agencia Tributaria para la verificación de facturas electrónicas, pues genera "desconfianza" entre el colectivo de autónomos.

"Es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Lo que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo de verdad que está harto de esta situación", ha criticado Abad.

El presidente de UPTA ha recordado que Verifactu se ha diseñado "presuntamente" para luchar contra el fraude, pero ha precisado que este sistema "no va a ser capaz de luchar contra el fraude que se produce con los profesionales de alta cualificación que atienden a sus pacientes o a sus clientes en sus despachos porque no van a emitir una factura".

"Cuando no se emite la factura, el Verifactu no tiene sentido ninguno. Lo lamentable es que estamos cansados de las idas y venidas de este Gobierno con respecto a decisiones tan importantes. Retrasar la entrada en vigor de Verifactu un año es volver a realizar lo mismo que se hizo con el tema de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es un auténtico despropósito y parece que nadie está al volante de la situación", ha lamentado.