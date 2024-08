Abadía y García Boissier, sextos en la final de saltos Sincronizados trampolín 3M

Los españoles Adrián Abadía y Nicolás García Boissier terminaron sextos en la final de Sincronizados trampolín de 3 metros, en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, logrando un diploma olímpico y rozando la quinta plaza pero lejos de poder repetir ese bronce que lograron en el reciente Mundial de Doha, a principios de este mismo año.

Adrián Abadía y Nicolás García Boissier, que tenían opciones de sumar una medalla para la delegación española, amparado no en una utopía sino en el bronce mundial de Doha, no pudieron llegar más allá de la sexta plaza en una final en la que no pudieron meterse en esa lucha por el podio.

A principios de año, en Doha, los españoles fueron terceros para colgarse el bronce gracias a una puntuación de 383.28 puntos y a una actuación que rozó la plata. Esta vez, en Paris 2024, su puntuación fue de 361.62 puntos. Pero es que la actuación mundialista tan solo habría valido para ser quintos, puesto provisonal que tenían tras el cuarto salto.

La medalla de oro fue, pese a que hubo mucho más suspense y emoción de lo esperado, para la vigente pareja campeona mundial, los chinos Long Daoyi y Wang Zongyuan. Pero la pareja mexicana, Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera, apretaron de lo lindo con un gran último salto y se quedaron a poco más de 2 puntos de los chinos, que sufrieron.

Y la medalla de bronce fue para Anthony Harding y Jack Laugher, con los británicos apartando del podio a la pareja italiana formada por Lorenzo Marsaglia y Giovanni Tocci, que venían de ser plata en el último Mundial.

La medalla de bronce mundial permitía soñar con Abadía y García Boissier pero, en su estreno en unos Juegos Olímpicos como pareja --pese a que el grancanario García Boissier ya tenía la experiencia de Tokyo 2020--, no pudieron repetir la gesta pero, aún así, se llevan un diploma olímpico y las ganas de mejorar en Los Ángeles 2028.

