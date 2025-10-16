Ábalos denuncia pintadas insultantes en su domicilio y avisa a las autoridades de que mañana le puede pasar a otro

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exministro socialista José Luis Ábalos, diputado del Grupo Mixto del Congreso e investigado por el Tribunal Supremo por supuestos delitos de corrupción, ha denunciado en redes sociales pintadas ofensivas en su domicilio particular y ha instado a las autoridades a tomar medidas ante el clima de crispación: "Hoy soy yo, mañana serás tú", ha advertido.

En la red social 'X', Ábalos ha publicado una foto de la fachada de su domicilio particular con una pintada en rojo donde se le llama "corrupto" y "putero", y se hace un juego de palabras ofensivas con aquellas palabras de Pedro Sánchez tras una comparecencia vespertina: "Son las cinco y aún no he comido".

Para Ábalos, estas pintadas son "las consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación" y culpa a "las mismas focas pagadas que ya lo hicieron antes con el falso discurso de "la 'verdadera democracia'".

A su juicio, "esto debería preocupar a todos" porque "tiene que ver con los derechos fundamentales y la seguridad de las personas". Empieza a ser imperativo pensar detenidamente qué está pasando y que las autoridades e instituciones concernidas cumplan con sus obligaciones de proteger a cualquier ciudadano. Hoy soy yo, mañana serás tú", ha escrito.

El que fuera 'número tres' del PSOE en la Ejecutiva de Pedro Sánchez sostiene que "el manual" del jerarca nazi Joseph Goebbels "sigue siendo eficaz" y se aplican sus mismas fórmulas: "Personalizar al adversario en un único enemigo, reducir la realidad a una sola idea y repetirla hasta el hartazgo".

"La propaganda manipula para moldear conciencias que terminan vulnerando derechos --denuncia--. Se llama autoritarismo".