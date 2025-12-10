Ábalos pide al Congreso que le deje votar desde la cárcel en los plenos

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto, ha pedido autorización a la Mesa del Congreso para poder participar telemáticamente desde la cárcel en las votaciones que tendrán lugar este jueves en el Pleno de la Cámara.

Así lo ha anunciado el propio Ábalos en su cuenta de 'X' poco después de que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo haya avalado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesarle junto con su exasesor ministerial Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Ábalos solicita que le dejen votar en remoto en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que reconoce el supuesto de "situaciones excepcionales de especial gravedad". Él mismo destaca que la norma no especifica el motivo de dicha situación excepcional, pero considera que su situación de prisión preventiva encajaría en este supuesto.

El exministro explica que ha decidido solicitar el voto telemático puesto que sigue siendo diputado y mantiene todos sus "derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas".

"El ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra. Es un derecho a participar en las decisiones de la Cámara, y la posibilitación de su ejercicio es clave para el papel legislativo en la aprobación de leyes y de control del gobierno", esgrime en su mensaje de X, recogido por Europa Press.

Y avisa de que impedirle ejercer el derecho a votar desde la cárcel "sería una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía".

En el escrito que ha registrado solicita a la Mesa del Congreso que convoque una reunión extraordinaria para una decisión sobre su solicitud y explica que, dada la "situación de excepcionalidad" y la "circunstancias inusuales" en las que se encuentra no ha podido solicitar hasta ahora el voto telemático. Para avalar su petición, Ábalos aporta "los documentos pertinentes" que tienen, dice, "carácter confidencial".

En todo caso, la Mesa del Congreso está esperando la confirmación del auto de procesamiento del Tribunal Supremo para decidir sobre la suspensión de derechos de Ábalos, dado que se halla en prisión comunicada y sin fianza por orden del juez Leopoldo Puente.

Se trata del artículo 21 del Reglamento, que señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".