Ábalos pide al Supremo que evite su "linchamiento mediático" y que investigue supuestas filtraciones de la UCO

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido al magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) que evite su "linchamiento mediático" y que identifique a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que están analizando los dispositivos intervenidos en su casa, a los que acusa de filtrar fotografías de mujeres que habría almacenadas.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el exministro se queja al magistrado Leopoldo Puente de que "se está facilitando información" a periodistas "por parte de los investigadores que están analizando las memorias que han sido incautadas en las entradas y registros que se han llevado a efecto".

Por ello, Ábalos le pide "requerir al jefe responsable de la unidad investigadora al objeto de prevenirle" por esa presunta filtración de información y que indique el número de identificación personal de los agentes que realizan el volcado de los terminales que se intervinieron en su domicilio el pasado mes de junio.

"Pues de la lectura de los documentos que acompañamos, se puede apreciar claramente que han tenido acceso terceras personas y han tomado conocimiento de las actuaciones que se están realizando", indica.

Y solicita, además, que ordene "el expurgo en cuanto a la documentación, fotografías, o cualquier otro documento que no tenga relación con la presente instrucción, y no se incluya en los informes que se aporten por la UCO en esta causa especial".

Ábalos reclama así "medidas precisas" para "evitar linchamientos mediáticos a los investigados", ya que critica que, "toda vez que lejos de aportar luz a la investigación que se lleva a cabo, se está procurando desdorar la imagen, así como el derecho que todo ciudadano tiene a la intimidad" tanto suya como de las mujeres que "aparecen fotografiadas y reseñado su nombre".

En su opinión, la causa abierta por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos "nada tiene que ver" con las imágenes difundidas, en un nuevo reproche del exministro a la actuación de la UCO, a la que llegó a denunciar ante la Fiscalía y atribuir "tintes de inquina y venganza".