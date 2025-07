Ábalos, sobre si se benefició de “mordidas”: “Si hubiera cobrado, estaría en alguna parte”

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado por el Supremo por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública ha incidido este martes en que si él hubiera cobrado alguna mordida estaría registrado "en alguna parte". "Si yo hubiera cobrado, estaría en alguna parte, y ese es el afán, encontrar algo", ha dicho a su llegada al Pleno extraordinario que celebra este martes la Cámara Baja. También se le ha preguntado si sigue defendiendo su inocencia en el caso por el que se investiga también a su ex asesor Koldo García y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. "Normalmente se investiga siempre cuando hay algo, y luego se ve el por qué, pero aquí es al revés", se ha limitado a contestar, quejándose de nuevo de la investigación a la que está siendo sometido por el Tribunal Supremo.