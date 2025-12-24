Abanca amortizará el próximo 20 de enero de forma anticipada participaciones preferentes

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) - Abanca ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su decisión "irrevocable" de amortizar anticipadamente y en su totalidad la emisión de participaciones preferentes realizada el 20 de enero de 2021, con importe nominal inicial de 375 millones de euros y cuyo saldo vivo actual asciende a 132,6 millones. "La fecha de amortización total anticipada será el próximo 20 de enero de 2026", ha señalado la entidad, añadiendo que el precio de amortización (Redemption Price) por cada participación preferente será el 100% de su importe nominal (200.000 euros), abonándose, asimismo, la remuneración (Distribution) devengada y no satisfecha durante el período de remuneración (Distribution Period) en curso hasta la fecha de amortización total anticipada, excluida (conjuntamente, Liquidation Distribution), siempre que no sea cancelada en virtud de las limitaciones de pago establecidas en los términos y condiciones de la emisión, y se abonará de acuerdo con lo establecido en dichos términos y condiciones. Una vez obtenida la autorización previa del Banco Central Europeo (BCE), la amortización total anticipada se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en los términos y condiciones de la emisión. El pasado mes de septiembre, Abanca lanzó una recompra de su emisión de 375 millones en participaciones preferentes a la que acudieron bonistas que ofrecieron un total de 242,2 millones de euros, quedando así en circulación 132,6 millones de euros.