Abanca no tiene planes de salir a bolsa, pero sí de crecimiento inorgánico

MADRID, 28 ene (Reuters) -

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, dijo el miércoles que la entidad no se plantea realizar una salida a bolsa a corto plazo y añadió que seguirá analizando posibles adquisiciones.

"Una salida al mercado no está en nuestra hoja en el corto plazo. Tenemos un accionariado estable como vocación de permanecer y continuar", dijo Escotet.

Sus declaraciones se produjeron después de que Abanca anunciara el miércoles un aumento del 5,8% en su beneficio neto en 2025.

Al ser preguntado por posibles fusiones o adquisiciones, Escotet dijo que "el crecimiento inorgánico es un eje estratégico" para Abanca, pero que el reciente aumento de las valoraciones de los bancos estaba dificultando estas operaciones.

Entre los competidores de Abanca se encuentran Unicaja y Sabadell, que cotizan a 1,1 veces su valor contable.

Abanca, que en 2025 negó estar interesada en una fusión con Sabadell, ha adquirido activamente en el pasado entidades más pequeñas de la península ibérica, como el portugués EuroBic, el vasco Bankoa o Targobank, que pertenecía a Credit Mutuel.